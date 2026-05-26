本土登革熱現蹤高雄…今年首例疫情「來得更早」 疾管署發醫界通函

高雄出現今年首例本土登革熱病例，時間比去年提早。疾管署發言人曾淑慧說，確實「早了一點」，但因就醫當天確診，幾乎沒有隱藏期，評估衝擊小，今天仍發出醫界通函提醒注意。

衛生福利部疾病管制署在5月23日公布國內今年首例本土登革熱病例，為居住高雄市前鎮區60多歲男性，23日因出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀，前往診所就醫，初步懷疑為登革熱，並經NS1快篩及PCR為陽性，確診感染第一型登革熱；密切接觸者2人無疑似症狀，採檢NS1快篩及PCR皆為陰性。

曾淑慧今天在例行疫報說明，去年首例本土登革熱病例發生在8月22日，今年疫情的確早了一點；不過，個案發病第一時間就醫，醫師相當警覺，馬上快篩檢驗，當天就確診感染登革病毒第一型，幾乎沒有隱藏期，所以疾管署目前認為對疫情衝擊影響小。

高雄擴大疫調，並擴大採檢400多人，檢驗全數陰性。曾淑慧說，個案潛伏期主要活動地點包括高雄市前鎮區、苓雅區、大社區、仁武區、新興區及屏東縣屏東市，衛生局也針對個案住家及工作地的周圍里別，進行相關監測及防治。

曾淑慧強調，疾管署在今天發出致醫界通函，籲請醫師提高通報警覺，加強疑似病例通報，以減少疑似病例就醫次數，有效限制社區傳播風險。

根據疾管署統計，今年截至5月25日止，國內共累計64例登革熱確定病例，其中1例為本土病例，另63例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼（19例）為多，其次為馬爾地夫（14例）及越南（8例）；病例數與去年同期（69例）相當。