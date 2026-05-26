南科四期沙崙園區明環評 環團：台南用電量將大增7成

南部科學園區沙崙園區開發計畫將於明天進入環評審查。環境權保障基金會、地球公民基金會、台灣氣候行動網絡研究中心等團體今發布共同聲明表示，本案終期用電需求預估高達2600MW，相當於2部興達新型燃氣複循環機組同時滿載發電，年耗電量更將達227億度以上，占台南2025年總用電量近7成，呼籲南科管理局及主要進駐廠商台積電於自建廠房量產後，每年應取得前1年度實際用電量的25%再生能源，並在2050年取得100%再生能源。

本案開發單位為國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，預計將有台積電的2奈米以下先進製程進駐設廠，開發面積高達506.97公頃，產業用地為248.77公頃，占園區總面積49%。

該聲明表示，本案終期用電需求預估高達2600MW，相當於2部興達新型燃氣複循環機組同時滿載發電，年耗電量更將達227億度以上，占台南2025年總用電量近7成，對大南方整體的能源政策及布局衝擊巨大。而本案的用電更規畫由高雄市興達電廠供應，代表科技園區進駐台南，但空汙等外部成本卻由高雄市市民承擔。

該聲明指出，區域電網互相支援調度並非不可行，但包含南科管理局、園區進駐廠商、及因園區受益的各縣市政府，應該更積極行動處理本案巨量的能源消費問題、降低本案造成其他縣市承擔空氣汙染與溫室氣體排放，才是更符合能源正義的解決之道。

該聲明強調，本案未來若通過開發，進駐廠商台積電單一企業的用電量，更將逼近全台總用電量的2成，穩坐全台最大用電大戶的龍頭。因此，南科管理局及主要進駐廠商台積電，應於本案落實科學園區政策環評對再生能源的承諾，即「積體電路先進製程廠商於自建廠房量產後，每年取得前一年度實際用電量之25%再生能源、2040年取得45%再生能源及2050年取得100%再生能源」。

該聲明表示，台積電於永續報告書中訂定2030年提升能源使用效率目標，包括「相同製程技術量產5年後，生產能效提升1倍」，但本案環說書卻對於能源使用效率毫無要求，呼籲台積電應參考自己於永續報告書提出的目標，具體於環評承諾中加入提升能源使用效率的目標。

本案由於開發面積達100公頃以上，將依法進入二階環評審查，明天將在環評中綜整環評委員意見，以及審查範疇等，待推出結論後將進入二階環評。