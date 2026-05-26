高溫警示熱傷害暴增…醫：老人、工人最危險 「別等口渴才喝水」

還未進入六月，天氣瞬間飆出盛夏感，中央氣象署近日發布高溫資訊，衛福部也開始每日公布熱傷害就診人次，昨（5／24）單日熱傷害共17人次，今天攀升至21人次。台安醫院急診科主任韓昌旺觀察，近期熱傷害患者明顯變多，從長者、戶外工作者到孩童，全都有人中暑送醫，甚至有收容所傳出疑似熱死案例，令人憂心。

各地天氣高溫炎熱，全台13縣市發布高溫警示，韓昌旺指出，這幾天急診室裡的熱傷害患者「真的變多了」，幾乎各年齡層都看得到。有些長輩習慣一早外出散步，但因天氣悶熱、曝曬時間太久，最後在戶外昏倒。也有工人在高溫環境工作到一半，突然出現全身無力、頭暈、虛脫等症狀，被緊急送醫。

韓昌旺表示，老人、小孩以及長時間在戶外工作的族群，都是熱傷害的高危險群。尤其長者因為身體調節溫度能力下降，加上部分人對口渴不敏感，等到身體缺水嚴重才發現不對勁。至於小朋友，雖然較能及早表達不舒服，但有時家長只注意到「體溫高」或「精神不好」，忽略可能已經是熱傷害警訊。

所謂熱傷害，包含熱痙攣、熱衰竭到最嚴重的熱中暑。韓昌旺提醒，一旦出現頭暈、惡心、心跳加快、全身無力、大量流汗，甚至意識不清等症狀，就要高度懷疑可能是熱傷害。若出現體溫超過40度、意識混亂、抽搐等情況，可能是致命性的熱中暑，必須立即送醫。

韓昌旺強調，預防熱傷害最重要的關鍵，在於「避暑、補水、降溫」，近期天氣忽冷忽熱，民眾身體還沒完全適應高溫，更容易出狀況。近年氣候變遷讓高溫事件愈來愈頻繁，民眾不能再把中暑當成「只是太熱」，且台灣夏季高溫加上潮濕，體感溫度更高，熱傷害風險比想像中更嚴重。

夏季補水應遵循「少量多次、不要等口渴才喝」的原則，韓昌旺建議，天氣炎熱時應定時補充水分，即使不渴也要喝水，一小時以100ml為佳。若大量流汗，也可適度補充電解質飲品，但要少喝含糖飲料與酒精，這類飲品反而會增加脫水風險。

此外，上午10點到下午2點是一天中最熱的時段，應盡量避免長時間曝曬。韓昌旺提醒，外出時應穿著淺色、透氣衣物，搭配遮陽帽、防曬用品，並隨時注意身體狀況。一旦感到頭暈、心悸、惡心，就應立刻移動到陰涼處休息降溫。