國際麻疹疫情嚴峻 疾管署：國內新增境外移入個案...靠這招降感染風險

近期，國際麻疹疫情嚴峻，衛福部疾管署今天公布一起境外移入麻疹個案，為一名中部30多歲非本國籍女性，5月中旬自泰國來台旅遊，並出現發燒、出疹等症狀，經就醫檢查確診，研判感染國家為泰國。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，國際麻疹疫情，目前以孟加拉最為嚴重，自今年3月加強監測，已紀錄6萬540例疑似病例，累積512例死亡病例，為數十年來最嚴重的疫情。

曾淑慧指出，孟加拉此波疫期，81%病例為5歲以下兒童，經過世界衛生組織、聯合國兒童基金會等國際組織調查發現，孟加拉此波疫情主要是於新冠肺炎期間降低許多，如疫情前第一劑接種率為97％， 第二劑接種率為83％，但疫情後，第一劑接種率降至81％， 第二劑接種率僅為70％，因兒童麻疹疫苗接種率大幅降低，形成免疫缺口所致。

曾淑慧說，麻疹傳播率高，疫苗接種覆蓋率應為95%以上，才有防治效果，避免疫情發生及擴散，如今，許多國際組織已開始協助提升疫苗接種率，降低疫情擴散情形。目前國內麻疹疫苗覆蓋率高，疾管署已在4月底將孟加拉的國際旅遊疫情建議等級調整為「第二級：警示（Alert）」。

曾淑慧表示，麻疹為可透過疫苗接種預防的疾病，若民眾有必要前往當地，建議1966年以後出生的成人於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。

「麻疹可透過疫苗接種加以預防。」曾淑慧說，孕婦及未滿1歲嬰幼兒為麻疹感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

曾淑慧說，麻疹傳染力非常強，可由空氣傳播，將持續關注國際麻疹疫情，民眾若前往疫情發生國家時，務必注意手部衛生、落實呼吸道禮節，若返台時有發燒、咳嗽等疑似症狀，應主動通報機場檢疫人員，另返國後21天內出現不適症狀儘速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史，及時診斷治療。