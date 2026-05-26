Sun Group打造富國島世界級觀光版圖　Sun PhuQuoc Airways正式串聯台灣市場

近年越南觀光產業快速崛起，其中由 Sun Group 所打造的富國島旅遊生態圈，正成為亞洲高端度假市場的新焦點。從頂級度假飯店、主題樂園、跨海纜車到大型娛樂設施，Sun Group以「Beautifying the Lands」為核心理念，持續推動越南觀光升級，並成功將富國島打造為國際級度假勝地。

位於越南南部的富國島擁有純淨海灘、熱帶自然景觀與全年適合旅遊的氣候條件，近年更在Sun Group大型投資帶動下，快速發展為亞洲備受矚目的旅遊目的地。包括奢華度假村、娛樂綜合體系與交通基礎建設等大型開發案，不僅提升旅遊品質，也大幅增加國際旅客到訪意願。

為進一步完善旅遊生態布局，Sun Group正式推出旗下航空品牌 太陽富國航空 Sun PhuQuoc Airways（SPA），以航空服務串聯集團旗下觀光、住宿與娛樂資源，打造「從天空到地面」的一站式高端旅遊體驗。

Sun PhuQuoc Airways表示，成立航空公司的核心目標，在於縮短國際旅客與富國島之間的距離，並提供更完整、更便利的旅遊服務。透過整合集團內部資源，旅客可享受從航班、接送、住宿到娛樂設施的 seamless premium journey，重新定義海島度假體驗。

其中，台北（TPE）—富國島（PQC）國際航線的啟動，更被視為Sun Group拓展亞洲市場的重要里程碑。該航線將鎖定自由行旅客、高端度假客群及商務市場，進一步強化台灣與富國島之間的雙向觀光交流。

業界分析指出，隨著越南旅遊熱度持續攀升，加上富國島高端度假市場日益成熟，太陽富國航空 Sun PhuQuoc Airways的加入，不僅有助於提升航線便利性，也將進一步帶動台灣旅客前往富國島旅遊的成長動能。

Sun PhuQuoc Airways啟動台北直飛富國島航線 打造高端海島旅遊新體驗

看準亞洲高端旅遊市場需求持續成長，越南知名企業集團 Sun Group 旗下航空品牌 太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways（SPA）正式布局國際市場，已於2026年開啟台北（TPE）直飛富國島（PQC）航線，為台灣旅客提供更便捷的海島度假選擇。

Sun Group多年來深耕旅遊、休閒娛樂與高端飯店產業，以「Beautifying the Lands」為品牌核心精神，積極打造國際級旅遊目的地。其中，富國島已成為集團最具代表性的旗艦開發區域之一。

近年在大型基礎建設與觀光投資帶動下， 富國島已逐步躍升為亞洲新興度假熱點。從奢華海濱度假村、主題樂園、跨海纜車，到大型娛樂綜合設施，Sun Group透過完整旅遊生態圈布局，吸引大量國際觀光客前往。

太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways）的成立，則被視為Sun Group旅遊版圖中的「最後一塊拼圖」。透過航空服務整合集團旗下觀光資源，SPA將提供從空中交通到地面接待的完整旅遊體驗，進一步提升旅客便利性與服務品質。

Sun PhuQuoc Airways指出，台灣市場擁有高度海外旅遊需求，尤其海島度假產品深受旅客喜愛，因此選擇以台北—富國島航線作為重要國際布局之一。未來除觀光旅遊外，也期望帶動商務交流與雙邊市場合作。

業界認為，隨著直飛航線開通，將有助於提升富國島在台灣市場的能見度，並帶動更多高端旅遊與自由行需求。對於積極拓展國際市場的Sun Group而言，也象徵其全球觀光布局再向前邁進一步。

從天空串聯世界級度假版圖 Sun Group以航空戰略深化富國島國際觀光

越南大型觀光與地產集團 Sun Group 持續擴大全球觀光布局，並透過旗下新航空品牌 太陽富國航空 Sun PhuQuoc Airways（SPA），正式串聯國際旅遊市場與富國島高端度假生態圈。

Sun Group長期專注於觀光、娛樂、飯店與基礎建設開發，致力以「Beautifying the Lands」理念打造世界級旅遊目的地。其中，富國島開發案被視為集團最具代表性的國際觀光計畫之一。

擁有潔白沙灘與豐富自然資源的富國島，近年在Sun Group大規模投資下，已逐漸發展為亞洲新興高端度假勝地。包括頂級酒店、娛樂設施、地標建築與交通建設等項目，成功吸引全球旅客目光。

為強化國際旅客連結，Sun Group進一步成立Sun PhuQuoc Airways，希望透過航空運輸整合集團旅遊資源，打造從機場、航班、住宿到娛樂設施的一體化服務體驗。

Sun PhuQuoc Airways表示，航空不只是交通工具，更是旅遊體驗的重要延伸。透過高品質服務與完整旅遊配套，希望讓旅客從登機開始，即感受到富國島度假的獨特魅力。

已於2026年3月29日啟動的台北（TPE）至富國島（PQC）國際航線，也象徵Sun Group正式深化台灣市場布局。未來除了吸引更多台灣旅客赴富國島旅遊，也將促進雙邊觀光與商務交流，進一步提升富國島在亞洲旅遊市場的國際能見度。

隨著全球旅遊市場逐步回溫，Sun Group也期待透過航空、觀光與高端服務整合，持續推動富國島成為亞洲最具代表性的世界級海島度假目的地之一。

聯絡資訊：

📞 客服專線：02-2506-1366

🌐 官方網站：sunphuquocairways.com

● 旗下頂級度假酒店-La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton

圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

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● Sun World 香島樂園，是富國島最鮮明的一抹風景

圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

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