國旅團台糖長榮酒店用餐 12人突上吐下瀉急送醫

台南今傳出疑似食物中毒案件，來自台北的旅行團近期南下旅遊，昨晚入住台南台糖長榮酒店，晚上用餐後約有9女3男陸續出現腹瀉、腸胃不適等症狀，今早前往台南市立醫院就醫，院方察覺不對勁，趕緊通報衛生局，衛生局目前已派員前往採樣了解調查，12人治療後並無大礙，今午已出院。

據悉，該團為來自台北的社區旅行團，團員共有88人，大多為65歲以上長者，這兩天在南橫、高雄及台南等地旅遊，中午在高雄吃便當，晚上則入住台糖長榮桂冠酒店並用晚餐，孰料，凌晨陸續有團員開始出現腹瀉、上吐下瀉等症狀，今早隨即前往鄰近的醫院就醫，經治療後所幸並無大礙。

台糖長榮酒店說明，因旅客昨晚入住後陸續出現身體不適等情形，第一時間主動關懷並在今早陪同就診，過程中有旅客表示昨晚用晚餐前就已有不適症狀。

台糖長榮酒店表示，經調查昨晚用餐人數共達205名，除該團體少數旅客有身體不適之現象外，其餘所有用餐團體及散客均無類似症狀，目前也配合衛生局調查，保留食材留樣、作業紀錄等完整資料，主動聯繫旅行社及受影響旅客，追蹤健康狀況，並針對當天供餐環節進行自主查核，並加強環境清消。

台糖長榮酒店強調，食品安全與顧客健康是酒店最重視的核心價值與承諾，將持續關注旅客狀況，後續如有進一步資訊，將適時向消費大眾說明。

衛生局表示，近期天氣炎熱，該團有12名團員出現腸胃不適等症狀，後續將進一步調查釐清是否有其他案例出現，同時也會了解相關發病時程、食物內容等，才能能進一步釐清情況。