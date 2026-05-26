台灣熟男危機！攝護腺癌「發現太晚」 晚期確診率竟高美國3.5倍

台灣正式邁入超高齡社會，攝護腺癌也成為男性健康不可忽視的「沉默殺手」。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，國人每年新增近萬名攝護腺癌患者，其中近三成患者一確診就是第四期、已發生遠端轉移，比率高達28%，相較美國約8%，晚期確診率竟高出3.5倍。

攝護腺癌在早期通常症狀不明顯，許多患者等到出現骨痛、排尿異常或體重下降時才就醫，病程已進入晚期。患者除了治療難度較高，生活品質與預後也明顯較差，查岱龍憂心，若無法提升早期篩檢意識，未來恐讓更多熟齡男性陷入「發現太晚、治療更難」的困境。

台灣泌尿科醫學會提出「抗癌GPS」策略，希望透過前端精準篩檢、後端精準治療，建立完整的攝護腺癌導航機制，協助患者在人生不同階段都能找到最合適的治療方向。尤其是前端篩檢部分，醫界主張50歲以上男性應定期接受攝護腺檢查，若有家族史則建議提早至45歲開始。

查岱龍指出，歐洲大型研究ERSPC追蹤超過20年發現，規律篩檢可降低13%至27%的攝護腺癌死亡率。美國研究也顯示，長期未接受篩檢比例每增加10%，轉移性攝護腺癌發生率就會增加11%。

目前醫界推廣的「精準篩檢三部曲」，首先是透過PSA（攝護腺特異抗原）抽血進行初篩，若數值落在灰色區間，再進一步利用PHI（攝護腺健康指數）評估風險，最後再針對高風險患者安排切片檢查。醫師形容，這套機制就像幫人生道路提早打開車頭燈，能更早發現病灶、提高治療成功率。

除了早期篩檢，晚期患者的治療近年也有重大突破。台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員吳俊德指出，許多晚期患者在接受第一線荷爾蒙治療後，癌細胞會逐漸產生抗藥性，病程進入「轉移性去勢抗性攝護腺癌」（mCRPC）階段。

過去治療選擇有限，隨著精準醫療進步，已可透過PSMA影像標記與BRCA基因檢測，替患者量身打造後續療法。吳俊德說，化學治療是目前的標準治療，具備確切的治療效果。但對於高齡或體弱長者，醫療團隊已能在病友接受荷爾蒙失效後，端出更多元的「治療菜單」。

台大醫院核子醫學部主治醫師路景竹表示，近九成mCRPC患者癌細胞表面都帶有PSMA標記，這也成為精準放射標靶治療的重要依據。目前國際矚目的「診療合一（Theranostics）」技術會先透過PSMA-PET正子攝影定位癌細胞，再利用放射性標靶藥物精準攻擊腫瘤，如同「導彈鎖定座標」般進行打擊。

路景竹說，相較傳統化療，精準放射標靶治療能減少對骨髓、腸胃道等正常組織的傷害，同時延緩疾病惡化、改善疼痛。他分享90歲王姓患者，因第一線荷爾蒙治療失效，加上骨轉移導致劇烈疼痛，家屬考量其高齡與心血管病史後，與醫療團隊共同決定接受精準放射標靶治療。治療後，不僅骨痛顯著改善，也成功停用止痛藥，重拾生活品質。