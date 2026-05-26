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今年首例女腦膜炎發燒、嘔吐2天亡 累計8例創10年新高

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今年首例！女腦膜炎發燒、嘔吐2天亡 今8例創10年新高

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署今公布，今年首例流腦脊髓膜炎死亡病例，為中部60多歲女性，有高血壓病史，5月7日出現發燒、嘔吐、腹等症狀，5月8日至醫院急診就醫，並出現發紺、呼吸衰竭等症狀，經急救仍於當日不幸死亡。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署今公布，今年首例流腦脊髓膜炎死亡病例，為中部60多歲女性，有高血壓病史，5月7日出現發燒、嘔吐、腹等症狀，5月8日至醫院急診就醫，並出現發紺、呼吸衰竭等症狀，經急救仍於當日不幸死亡。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署今公布今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例，為中部60多歲女性，有高血壓病史，5月7日出現發燒、嘔吐、腹瀉、頭暈、畏寒及全身無力症狀，5月8日至醫院急診就醫，並出現發紺、呼吸衰竭等症狀，經急救仍於當日不幸死亡，經檢驗確認感染腦膜炎雙球菌B型。

疾管署發言人曾淑慧說，衛生單位已匡列家屬及醫院接觸者共20名，均已進行預防性投藥，並追蹤健康情形至5月18日監測期滿，均無疑似流行性腦脊髓膜炎症狀。

依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計8例流行性腦脊髓膜炎確定病例，高於2017年至2025年同期病例數介於0至6例，自2017年起，近10年統計資料顯示，個案感染年齡以25至64歲及65歲以上為多，各占29.7%，其次為19至24歲占20.3%，0至6歲占18.8%，病例以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨、鼻腔分泌物或飛沫而感染，且需透過密切的親吻或咳嗽，或長時間接觸，方可有效傳播，健康者中約5%至10%可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天。

流行性腦脊髓膜炎主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

疾管署提醒，預防流行性腦脊髓膜炎，應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生，以降低感染機會；特別是新生兒免疫系統尚未完全發展健全，照顧或接觸新生兒應特別留意呼吸道衛生，有呼吸道症狀者應儘量避免接觸新生兒，如確有必要，亦應佩戴口罩並於接觸前正確清洗雙手；如出現疑似症狀，應儘速就醫，避免病情惡化。

疾管署

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