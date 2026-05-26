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奇美醫院推居家醫療 盼成超高齡社會轉型示範

中央社／ 台南26日電

奇美醫院推動居家醫療近10年，建立結合14個科別、近50名醫師的多專科居家醫療團隊，目前在案量突破2000案，在宅急症照護近500案，院方盼成為推動超高齡社會醫療轉型示範。

奇美醫院院長林宏榮今天在院內衛教宣導會表示，居家醫療最重要的價值，在於解決傳統醫療體系無法照顧到的斷層，尤其許多長者面臨「無法移動」、「沒有陪伴者」或「出院後失去醫療支持」等就醫難題，院方長期支持推動居家醫療，已能做到把門診及住院服務搬到病人家裡。

林宏榮表示，奇美醫院已建立「全方位轉銜居家醫療架構」轉銜模式，由專責轉銜護理師擔任單一窗口，協助病人與家屬快速銜接資源，包括門診評估後轉介居家醫療、住院期間提前規劃出院後照護、急診直接啟動居家醫療，以及病人與家屬主動聯繫申請等管道，盼讓更多病人及早獲得在宅醫療照護。

奇美醫院整合醫療中心主任黃建程表示，居家醫療也可協助不想住院的病人在家獲得適當照護，並適時緩解醫院急診壅塞及住院待床壓力，目前院方居家醫療團隊橫跨14個科別、近50名醫師，能依病人需求進行跨科會診與支援，部分侵入性處置及小型手術也能在病人家中完成。

他說，院方居家醫療在案量已突破2000案、在宅急症照護近500案，量能領先全台，依目前健保給付制度，居家醫療業務對醫院營收並沒有明顯幫助，奇美醫院長期以來當成「志業」在推動，透過津貼鼓勵醫護投入。

黃建程指出，未來盼在健康台灣深耕計畫支持下，透過政策資源挹注，進一步強化場域整合醫療與居家服務能量，成為推動超高齡社會醫療轉型重要示範。

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