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準「薔蜜」颱風往西修 粉專：預測下周一到台灣東南部海面

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲中期天氣預報中心最新預測，準「薔蜜」颱風往西修正了一些。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
歐洲中期天氣預報中心最新預測，準「薔蜜」颱風往西修正了一些。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

今年第6號熱帶低壓於上午8時成形，預計未來24小時內有機會增強為薔蜜颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，歐洲中期天氣預報中心最新預測，準「薔蜜」颱風往西修正了一些，預測下周一將來到台灣東南部海面，且北方仍有些高壓勢力，是否會持續往西調整，值得關注。

另「觀氣象看天氣」表示，目前有許多漁船在巴士海峽東部捕捉黑鮪魚，提醒作業的船隻有隨時注意颱風的動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 歐洲

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