視力1.0不代表看得好 眼科醫示警：跳字不專心恐是視覺功能出問題

人類約有7成外界資訊仰賴視覺接收，若視覺功能出現問題，不僅可能影響閱讀與學習，也可能波及空間感、平衡能力及專注力。門諾醫院眼科醫師提醒，如果孩子出現閱讀緩慢、常看錯字、容易跌倒或注意力不集中等情況，應盡早接受檢查，及早找出原因並介入治療。

眼科醫師許明木指出，許多家長常將「視力」與「視覺功能」混為一談，但兩者其實不同，視力主要是辨識字體大小與清晰度的能力；視覺功能則涵蓋眼球追蹤、焦距調節、雙眼協調、立體空間感以及大腦整合影像訊息等能力，有些孩子即使視力檢查可達1.0，閱讀時仍可能出現跳行、漏字，甚至將一個字看成兩個字等狀況。

許明木表示，視覺功能異常除了影響學習表現，也可能干擾日常生活與肢體發展，曾有1名幼兒視力僅0.3，因視覺功能不足，習慣用移動身體代替眼球，醫療團隊透過翻轉鏡、遠近閱讀卡與追視遊戲訓練，並由家長每日陪同練習，3周後視力提升至0.6，眼球追視能力也明顯改善。

許明木也分享，另名內斜視嚴重、近似「鬥雞眼」的孩子，過去多年接受配鏡與遮眼療程，但效果有限，甚至因雙眼失衡影響站姿與跑步動作，接受視覺訓練後，不僅眼位逐漸恢復，連平衡感、學習狀況及同儕互動也都有進步。

驗光師謝錫寶則提到，曾有國小男童數學應用題經常答錯，經檢測發現閱讀時眼球追視不穩，容易跳行漏字，無法完整理解題目內容。經過數周視覺功能訓練後，閱讀穩定度與數學理解能力都有明顯提升。

許明木坦言，許多孩子並非故意不專心，而是因視覺系統負荷過大，大腦需要耗費更多能量處理影像資訊，導致容易疲倦與分心。他表示，雖然視覺訓練仍屬較少人熟悉的領域，但不少孩子在接受訓練後，不僅視覺能力改善，連學習自信與生活狀態也逐漸改變。

許明木提醒，若孩子有閱讀速度慢、經常看錯字、寫功課耗時、容易撞傷跌倒、接不到球、找不到人、害怕複雜環境或注意力難集中等情況，都可能與視覺功能異常有關，建議及早接受專業評估，且年紀越小，大腦可塑性越高，及早介入效果通常越明顯。