封街水戰、音樂會還有抽黃金 蘇澳夏季四大盛事7月起沁涼登場

宜蘭「蘇澳冷泉觀光系列活動」7月起陸續在暑假期間登場，今年由「狂歡潑水節」與「冷泉音樂會」打頭陣，8月接力推出「海洋嘉年華」，9月則以「民歌音樂饗宴」壓軸。鎮公所更祭出消費滿額抽1兩黃金、iPad等大獎，邀請民眾前往體驗最消暑的在地夏日風情。

鎮公所今天召開記者會說明活動內容，鎮長李明哲表示，蘇澳冷泉是夏季消暑首選，最具指標性的「狂歡潑水節」將於7月11日下午3時在蘇澳火車站前集結，現場將有超過20支團隊進行創意踩街與瘋狂水戰；活動當天，蘇澳冷泉園區大眾池全日免費入場，民眾還可憑2張發票在現場兌換限量200支的水槍。

緊接著，7月12日晚間6時將在蘇西社區活動中心旁舉辦「冷泉音樂會」；8月1日於豆腐岬登場的「海洋嘉年華」，白天有精采海上賽事，入夜後則由饒舌與搖滾風格的「海風音樂會」接棒開唱；9月12日則移師蜡藝蜡筆城堡，舉辦經典懷舊的「民歌音樂饗宴」。

為了配合7月11日潑水節，下午3時30分至6時將針對蘇澳中山路一段（中正路至中原路口）進行封街管制。主辦單位呼籲駕駛朋友及早改道，往來南方澳及冬山方向請改駛蘇港路，往市區方向改駛中原路或蘇南路。活動期間也提供往返蘇澳鎮公所停車場與會場的接駁專車。

除了精彩活動，鎮公所也推出加碼好康。自6月18日至9月10日，民眾只要在蘇澳鎮的活動合作商家（任選3家）各消費滿百元並集滿3個活動章，即可參加抽獎，有機會將市值約18萬元的黃金1兩、iPad 11、AirPods 4及知名飯店住宿券帶回家。活動詳情可至蘇澳鎮公所官網或臉書「水水蘇澳」粉絲團查詢。

蘇澳冷泉觀光系列活動7月起陸續登場，今年由「狂歡潑水節」與「冷泉音樂會」打頭陣。圖／鎮公所提供

蘇澳冷泉觀光系列活動今年由「狂歡潑水節」與「冷泉音樂會」打頭陣，8月接力推出「海洋嘉年華」，9月以「民歌音樂饗宴」壓軸，還有消費滿額抽1兩黃金、iPad等大獎。圖／鎮公所提供

蘇澳鎮長李明哲今天宣布「蘇澳冷泉觀光系列活動」7月起陸續登場，公所更祭出消費滿額抽1兩黃金、iPad等大獎，邀請民眾前往體驗最消暑的夏日風情。圖／鎮公所提供

蘇澳冷泉觀光系列活動即將登場，由「狂歡潑水節」與「冷泉音樂會」打頭陣，8月接力推出「海洋嘉年華」，9月則以「民歌音樂饗宴」壓軸，還有消費滿額抽1兩黃金、iPad等大獎。圖／鎮公所提供