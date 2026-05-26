生理期被教練誤會偷懶 跆拳道國手羅嘉翎：男性應建立月經認知

奧運跆拳道國手羅嘉翎日前重返母校新北三芝國小，出席生理用品業者舉辦的公益生理講座。她提到，訓練及比賽遇生理期時，除要忍受身體不適，內心更伴隨「擔心外漏」影響比賽服的不安全感，她過去曾遭遇經痛不適，卻因教練不理解，被誤認為裝病或偷懶，讓她深刻感受月經平權落實關鍵在於「跨性別理解與尊重」，男性也應該了解，並建立正確認知。

羅嘉翎指出，身為跆拳道國手，不論在訓練或比賽中遇到生理期，除身體不適外，也要擔心純白的跆拳道比賽服，是否發生經血外漏，這種額外的心理負擔，許多女性運動員在賽場上必須克服的隱形挑戰，後來透過使用棉條等，更適合的生理用品，以及專業的訓練節奏與飲食調整，才發現生理期的狀態其實是可以被管理的，「月經是自然生理現象，而非運動或學習上的阻礙。」

不孕症醫師張至婷指出，經期前後可適度補充鐵質與鎂，幫助減緩疲勞與肌肉不適，運動方面則建議依身體狀況調整強度，建議經期初期以低強度有氧與伸展為主，減少劇烈爆發性訓練，此外，熱敷下腹部及避免攝取過多咖啡因與冰冷食物，都是有效減緩經痛的方法，「月經不該被忽視，而是應該被妥善照顧的自然生理現象。」

三芝國小校長許文勇指出，學校長期致力於推動全人教育，不僅重視學科學習，更積極發展多元社團，涵蓋體育、藝術及品格教育等面向，此次生理教育講座，為學校落實健康教育與性別平等教育的重要一環，邀請羅嘉翎返校分享，更具有深遠意義，她以自身努力在國際舞台發光發熱，是學弟妹最真實且珍貴的榜樣。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴提到，初經是女孩成長過程中關鍵的時刻，正確認識生理期與身體變化，有助於建立健康觀念與良好生活習慣，很高興能導入專業資源與業界共同推動校園生理教育，盼幫助學生以更健康、正向的態度面對生理期。