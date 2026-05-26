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2非洲國家爆伊波拉疫情 外交部更新旅遊警示：儘速離境

中央社／ 台北26日電

剛果民主共和國與烏干達爆發伊波拉（Ebola）疫情外交部亞西及非洲司長顏嘉良今天表示，外交部已更新剛果民主共和國及烏干達「國外旅遊警示分級表」警示說明，目前兩國旅遊警示皆為「紅色：儘速離境」，建議民眾暫勿前往。

外交部上午舉行例行記者會，由顏嘉良進行業務簡報。

顏嘉良指出，針對剛果民主共和國及烏干達近期爆發伊波拉病毒感染疫情，外交部注意到衛生福利部疾病管制署已於17日公布最新資訊，將剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情的建議等級提升至第二級「警示」階段。

顏嘉良表示，外交部與疾管署保持密切聯繫，掌握情勢動態，也立即更新剛果民主共和國及烏干達「國外旅遊警示分級表」警示說明，目前兩國旅遊警示皆為「紅色：儘速離境」，建議民眾暫勿前往，轄管兩國的駐外館處也在社群媒體公告疫情資訊，提醒民眾注意。

顏嘉良指出，台灣也特別注意到非洲聯盟所屬的非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）23日也將安哥拉、蒲隆地、中非共和國、剛果共和國、衣索比亞、肯亞、盧安達、南蘇丹、坦尚尼亞、尚比亞等10國列為伊波拉疫情高風險國家，外交部也相應更新相關國家的旅遊警示說明，提醒民眾注意，並將密切注意疫情發展，配合衛福部最新防疫措施以隨時因應。

伊波拉 疫情 外交部

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