高醫戒菸週 提供免費戒菸門診、口腔癌篩檢

5月31日是世界無菸日，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天起至28日舉辦「戒菸週」活動，以戒菸衛教、免費戒菸門診、口腔癌篩檢等，提醒民眾及早戒菸，遠離代謝症候群。

高醫今年以「戒菸，穩糖，顧心腎」為主題，提醒民眾吸菸不僅提高癌症風險，也與糖尿病、心血管疾病及慢性腎臟病息息相關，呼籲及早戒菸、遠離代謝症候群。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年約有800萬人死於菸草相關疾病；高醫表示，台灣每年也有至少2萬人因吸菸失去生命，菸品危害不只限於肺癌，還可能增加心臟病、中風、骨質疏鬆與慢性腎臟病風險，二手菸與三手菸同樣會影響周遭家人健康。

高醫戒菸週今天啟動，醫務秘書林俊祐、家庭醫學科主任李純瑩及護理部主任廖玉美等響應無菸檳醫院宣誓，現場有衛教講座、菸齡測試闖關活動，以及戒菸與慢性病健康諮詢，並提供符合資格民眾免費口腔癌篩檢與戒菸輔助藥物評估。

林俊祐表示，高醫長期提供戒菸門診服務，盼藉由戒菸週活動協助更多民眾成功戒菸，也讓家庭遠離菸害。許多人認為戒菸只能靠意志力，但實際上成功率僅約2%至3%；若透過專業衛教與戒菸藥物介入，成功率可有效提升。

李純瑩指出，近年電子煙及加熱菸興起，而健康危害不亞於傳統紙菸，尤其對青少年影響更為顯著。自民國112年「菸害防制法」修法後，已明定全面禁止電子煙製造、販售及使用。高醫將戒菸納入糖尿病與慢性腎臟病照護重點，幫助民眾降低慢性病風險。