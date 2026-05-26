台灣今變烤番薯…台南玉井39.1度極端高溫 東南部有焚風機率

台南今傳出疑似食物中毒案件，來自台北的旅行團近期南下旅遊，昨晚入住台南台糖長榮酒店，晚上用餐後約有9女3男陸續出現腹瀉、腸胃不適等症狀，今早前往台南市立醫院就醫，院方察覺不對勁，趕緊通報衛生局，衛生局目前已派員前往採樣了解調查，12人治療後並無大礙，今午已出院。對此，台糖長榮酒店回應，相關情況目前還在了解中。

2026-05-26 14:53