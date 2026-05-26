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台灣今變烤番薯…台南玉井39.1度極端高溫 東南部有焚風機率
天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫出現在台南市玉井測站，中午12時49分飆出39.1度高溫，其次是台南市北寮測站38.3度、屏東縣三地門37.5度。
中央氣象署說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲；高溫炎熱，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，明天馬祖有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。今天東南部地區有焚風發生的機率；今晚至明天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。
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