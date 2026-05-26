不捨同病兄無人顧！25歲肌萎男急診等3天難住院 奇美居家醫療化解困境

台灣邁入超高齡社會，長者常面臨「想就醫卻無法出門」等困境，奇美醫院打造「全方位轉銜居家醫療架構」，整合14科、近50名醫師組成多專科團隊，搭配攜帶式X光、超音波、心電圖及IoT遠端監測等設備，將醫療服務延伸到病人家中，累積服務已突破2000案。

奇美醫院整合醫療中心主任黃建程表示，許多高齡患者不是不願就醫，而是因失能、缺乏陪伴或出院後失去支持，導致病況惡化，而院方推動居家醫療近10年，近年來更建立「四大轉銜管道」，包括門診轉介、住院提前規畫出院照護、急診直接銜接居家醫療，以及病人與家屬主動申請，由專責護理師擔任單一窗口，降低醫療斷層。

黃建程分享，雖然目前居家醫療個案多以年長、行動不便者為主，但實際上並不以年齡作為界線。他提到曾有一名年僅25歲的病人，因家族遺傳罹患肌肉萎縮症，自小即長期往返醫院就醫，後因蜂窩性組織炎至急診就診，卻等了3天仍無法順利住院。

更棘手的是，若住院治療，家中另一名同樣罹患肌肉萎縮症的兄長將無人照顧，更讓家屬陷入兩難，須在醫院與家庭間疲於奔波，因此，在急診團隊評估下，協助轉介至在宅急症居家醫療，由醫療團隊到府診治並施以抗生素治療，成功穩定病情，也讓家屬鬆了一口氣。

黃建程強調，奇美醫院居家醫療具有多專科與全方位轉銜的創新架構，核心目標是「讓病人有選擇權，並實現醫療平權」，目前除可提供在宅急症照護，也能執行部分侵入性治療與小型手術，降低高齡病患反覆住院風險。