高鐵昨出包今擺滿桌點心「對不起久等了」 網友曝1原因沒人敢拿

台灣高鐵昨天發生近年來最嚴重延誤事件。「對不起，讓各位旅客久等了」，台灣高鐵公司上午在各站準備滿桌點心和礦泉水，高鐵公司表示，「以微薄的心意，表達我們的感謝」。

台灣高鐵苗栗至台中路段昨天發生號誌訊號異常，導致南北列車大亂。高鐵公司說，經過徹夜搶修，今天全面恢復正常營運，對於昨天列車延誤，耽誤旅客寶貴的時間，致上最誠摯的歉意。「感謝每一位旅客的體諒與理解，台灣高鐵在今天上午於全台各站準備點心與礦泉水，以微薄的心意，表達我們的感謝，期待下一次您與高鐵的美好旅程」。

其他網友表示，「辛苦高鐵人員了」、「板橋高鐵，昨日的確有擺礦泉水和麵包，但沒有告知或告示可以免費取用，根本沒人敢拿！大家也趕忙開立證明，趕去上班，受苦的是昨日旅客，結果今日的點心更豐富」、「受影響的是昨天的旅客，卻慰問今天的旅客」、「我覺得要放在入站進去後服務台旁邊比較好」、「我不是每天都會坐高鐵欸，昨天的延誤，今天補償？」、「真的很貼心服務」、「經此一役，台灣高鐵會愈來愈強的」、「支持漲價，維護品質」。