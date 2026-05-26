醫院再爆病患個資檢查報告外洩事件？ 馬偕醫院回應：第一時間已報案

網路流傳，台灣醫療產業再度傳出重大資安警訊，去年2月馬偕醫院遭知名勒索軟體CrazyHunter攻擊，導致500多台電腦當機，看診系統一度癱瘓，當時駭客聲稱竊密32.5GB，引發社會對醫療資安與病患個資外流的關注，沒想到上周馬偕又爆更大規模資料外洩事件。馬偕醫院表示，目前對於網路流量持續保持監測，未發現網路流量異常，第一時間也向台北市調查處報案，全力配合偵查。

網路流傳，5月18日駭客組織The BlackH4t MD-Ghost點名馬偕全台5家醫院，聲稱取得2025至2026年合計高達1.2TB醫療資料，同時在駭客論壇PO出多份病患資料與檢驗系統紀錄作為佐證。

馬偕醫院表示，針對網路疑似有關該院病人個資外洩一事，經內部瞭解後，疑似是為2025年發生的駭客攻擊事件，本院除已進行各項資安聯防外，平日即十分重視資訊安全，在該起事件後，更嚴密進行全體系資訊安全維護與定期及不定期內部查核。

馬偕醫院得知此事後，在第一時間即已向台北市調查處報案，全力配合檢調偵查，並再次沉重呼籲，現今網路詐騙充斥，若在網路進行任何個資買賣或下載，均觸犯個人資料保護法第41條。目前將持續進行資安防護，並進行系統檢測與員工教育，確保醫療服務順利正常運作，若對本院就醫資訊有疑慮者，可撥打資安服務電話（02）2543-3535轉分機3564。