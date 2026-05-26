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依托咪酯毒駕頻傳 台大醫揪漏洞：半衰期短閾值不降「拖延就測不出」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內毒物權威、台大法醫所所長翁德怡指出，警方愈認真執法，民眾仍感覺問題愈來愈嚴重的原因，是因依托咪酯半衰期短，若不降低法定閾值，施用者恐怕「只要拖延，結果就可能由陽轉陰」。本報資料照片
國內毒物權威、台大法醫所所長翁德怡指出，警方愈認真執法，民眾仍感覺問題愈來愈嚴重的原因，是因依托咪酯半衰期短，若不降低法定閾值，施用者恐怕「只要拖延，結果就可能由陽轉陰」。本報資料照片

近年新興毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）毒駕事件頻傳，去年曾有執勤員警不幸遭撞身亡，日前一對姐妹停等紅燈，遭吸毒駕駛衝撞，釀一死一傷。國內毒物權威、台大法醫所所長翁德怡指出，警方愈認真執法，民眾仍感覺問題愈來愈嚴重的原因，是因依托咪酯半衰期短，若不降低法定閾值，施用者恐怕「只要拖延，結果就可能由陽轉陰」，因而產生僥倖心態。

翁德怡指出，若檢驗制度無法與時俱進，即使毒品級別一再升高，使用者仍可能認為「反正驗不出來」，只要逃離現場、拖延時間、暫時躲避檢驗，即使警方在車內發現電子煙，也未必足以證明其毒品使用，而電子煙本身又具有容易藏匿、方便丟棄的特性，進一步增加執法困難，真正的問題是司法與檢驗制度將無法有效辨識真正使用毒品的人，使實際吸毒者更容易逃避法律責任。

依托咪酯半衰期極短，僅約2至3小時。翁德怡指出，曾遇過個案第一次尿液檢驗濃度為96ng／mL，高於法定值50ng／mL，6小時後再次採尿，濃度已降至約40ng／mL，低於法定標準，「也就是只要拖延時間，結果就可能由陽轉陰」，若要真正提升辨識依托咪酯毒駕的能力，應在提升檢驗靈敏度前提下降低法定閾值，這必須靠較新型的「液相層析串聯質譜儀」，提升開發速度。

新興毒品發展快速，令執法體系疲於奔命，翁德怡說，「我們不能再用面對傳統毒品的思維，處理新興毒品問題」，各界應重新思考「確認檢驗」法律定義，我國現行制度，仍傾向要求2種不同檢驗才確認為毒品陽性，也就是先以「免疫分析法」篩檢，在用「氣相層析質譜儀」或「液相沈積質譜儀」進行確認，避免免疫分析法出現偽陽性。

翁德怡說，此做法對新興毒品而言，已不合時宜，傳統毒品如安非他命、嗎啡類或大麻，已存在數十年，具有成熟、商業化的免疫試劑，可作為大量初步篩檢工具，新興毒品常在短時間內被新的化學結構取代，「今天流行的物質，數月後可能已退出市場」，因此業者不可能為了很快消失的新興毒品，投入大量成本開發免疫試劑、完成認證，並建立商業化生產流程。

多數新興毒品無法以免疫篩檢工具檢測，而是直接以「液相層析串聯質譜儀」進行分析。翁德怡指出，若法律制度要求「二種不同分析平台均為陽性」才認定使用毒品，反而會受限靈敏度限制，降低實際辨識真正吸毒者的能力，現代法醫毒物學中，確認檢驗的關鍵已非是否使用二種不同儀器，而是檢驗方法本身是否已符合確認檢驗標準，建議放寬現行僵化的雙重平台確認機制。

台大 毒品 毒駕

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