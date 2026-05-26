生魚片藏危機！女童肛門「拉出一條蟲」 醫揭未經冷凍海鮮最危險

不少民眾愛吃生魚片、現撈海鮮，認為「愈新鮮愈好」，但美味背後恐暗藏寄生蟲風險。臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」今分享一名國小高年級女童日前清晨排便時，突然感覺肛門有異物跑出，家長原以為是脫肛，緊急帶往醫院急診，沒想到醫師檢查時竟發現，一條長長、會蠕動的寄生蟲從肛門口被緩緩拉出，最後確診感染「廣節裂頭絛蟲」。

兒童急診科醫師謝宗學於臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」分享醫院內的病例，一位住院醫師替一位女童看診，因為該位女童早上起床時，排便太用力，感覺有東西從肛門跑出來，家長懷疑脫肛，被帶到兒童急診室看診，那位住院醫師戴上手套，替女童檢查肛門，突然大叫，請主治醫師一看，發現有一條物體在蠕動，隨後，慢慢把蠕動的物體，放在透明罐中，仔細一看是一條分節的寄生蟲「廣節裂頭絛蟲」。

台安醫院胃腸肝膽科主治醫師林承達說，「廣節裂頭絛蟲」（Diphyllobothrium latum）這類寄生蟲幼蟲常存在大型淡水魚或洄游性魚類中，包括鮭魚、鱒魚、鱸魚等，人類若食用未完全煮熟、未經適當冷凍處理的魚肉，就可能遭感染。

林承達表示，魚肉有寄生蟲不算罕見，尤其絛蟲類在臨床上仍偶爾可見，其中「廣節裂頭絛蟲」更是生食魚類常見的寄生蟲之一。除了廣節裂頭絛蟲外，像海獸胃線蟲、蛔蟲、蟯蟲等，也都是常見的人體寄生蟲。

「寄生蟲感染後不一定立刻有症狀，有些人只是肛門搔癢、排便異常，甚至排出白色節片。」林承達說，若蟲體在腸道大量繁殖，嚴重時還可能造成腸阻塞。若民眾上廁所時發現疑似蟲體、白色節片或不明異物，建議保留檢體盡快就醫，有助醫師辨認寄生蟲種類，才能正確投藥治療。

許多人愛吃「現撈現切」生魚片，林承達指出，許多寄生蟲其實可透過冷凍處理殺死，若魚肉未經低溫急速冷凍，寄生蟲幼蟲仍可能存活。一般正規生魚片若經過急速冷凍，相對安全。但若是剛捕撈上岸、直接生食的魚貨，寄生蟲風險確實較高；即使加芥末、蒜頭、醋或烈酒，也無法真正殺死寄生蟲。

林承達提醒，生魚片本身仍是優質蛋白質來源，不必過度恐慌，但腸胃敏感者若一次吃太多生冷食物，加上芥末、辣椒、醬油等刺激性調味料，仍可能造成胃部不適。民眾吃生魚片時，應選擇來源清楚、衛生管理良好的店家，避免過量或頻繁食用生食，孩童、免疫力較差者更應提高警覺。