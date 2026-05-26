2026東石海之夏演唱會卡司曝光 陳勢安、戴愛玲將開唱

嘉義縣年度盛事「東石海之夏」將盛大登場，縣府文化觀光局今天公布演唱會卡司，邀請歌手陳勢安、戴愛玲等實力派唱將，7月18、19日晚上7時至9時輪番獻唱，歡迎大家到東石漁人碼頭，看煙火、聽演唱會，在海風、音樂、吶喊聲交織下，共度熱血夏夜時光。

嘉義縣文觀局表示，東石海之夏首日7月18日將由歌手陳勢安領銜登場，以及近年話題十足女團「幽靈水晶」、富邦悍將啦啦隊成員禾羽，將以滿滿活力與應援魅力炒熱現場氣氛，並邀請歌手林茉曦及小銘接力演出，帶來兼具青春、節奏與互動感的音樂饗宴。

東石海之夏第二日則由「鐵肺女王」戴愛玲震撼壓軸，帶來爆發力十足的高音與舞台魅力，還有人氣創作唱跳男團U:NUS也將帶來唱跳演出，實力派歌手李芷婷將展現渾厚爆發力嗓音，搭配彭聖恩及郭嘉誼輪番開唱，從抒情到熱力節奏全面點燃夏夜氛圍。

文化觀光局表示，東石海之夏是嘉義沿海最具代表性的夏季活動，每年吸引大批遊客朝聖，今年規畫演唱會、特色市集、在地產業展售及親子遊憩設施，打造全齡同樂夏日盛典，最新資訊將陸續公布，可查看東石海之夏臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網。