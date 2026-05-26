228公園「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

北市二二八公園內水池的「鱷雀鱔」，日前被人以「清除外來種」名義，釣起帶去熱炒店料理，北市府將依違規垂釣開罰。公園處表示，之所以這隻鱷雀鱔在二二八公園生活20多年沒被移除，除早年無移除外來種觀念，還有二二八水池屬人工池無擴散影響生態之虞，不過現若發現有人放生外來種，會立即移除。

北市二二八公園內的「鱷雀鱔」因在池內生活20多年，被許多逛公園民眾稱為「吉祥物」，日前被兩名人士釣起帶去熱炒店料理，北市公園處將依照違規在公園垂釣開罰，不過因鱷雀鱔是外來物種，也引爆兩派論戰。

對於北市府之所以沒有移除這隻「鱷雀鱔」，北市公園處澄清，是因早年沒有移除外來種觀念，不過現在如果發現有人放生外來種，就會立即移除。

公園處表示，由於外來種鱷雀鱔居處的二二八水池，屬人工池塘，為封閉水域，無大量繁殖情形，且池內尚有其他魚種，因此這隻老鱷雀鱔無擴散影響生態之虞。

公園處強調，早年2、30年前，比較沒有移除外來觀念，但現在觀念改變，公園處已在推動移除外來種工作，譬如大湖、碧湖公園等。