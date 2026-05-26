快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

228公園「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「鱷雀鱔」，原產於北美洲，是凶猛的肉食性魚類，由於體性巨大，一般大陸淡水魚幾乎沒有抵抗能力（圖為示意圖，與本新聞事件無關）。美聯社
「鱷雀鱔」，原產於北美洲，是凶猛的肉食性魚類，由於體性巨大，一般大陸淡水魚幾乎沒有抵抗能力（圖為示意圖，與本新聞事件無關）。美聯社

北市二二八公園內水池的「鱷雀鱔」，日前被人以「清除外來種」名義，釣起帶去熱炒店料理，北市府將依違規垂釣開罰。公園處表示，之所以這隻鱷雀鱔在二二八公園生活20多年沒被移除，除早年無移除外來種觀念，還有二二八水池屬人工池無擴散影響生態之虞，不過現若發現有人放生外來種，會立即移除。

北市二二八公園內的「鱷雀鱔」因在池內生活20多年，被許多逛公園民眾稱為「吉祥物」，日前被兩名人士釣起帶去熱炒店料理，北市公園處將依照違規在公園垂釣開罰，不過因鱷雀鱔是外來物種，也引爆兩派論戰。

對於北市府之所以沒有移除這隻「鱷雀鱔」，北市公園處澄清，是因早年沒有移除外來種觀念，不過現在如果發現有人放生外來種，就會立即移除。

公園處表示，由於外來種鱷雀鱔居處的二二八水池，屬人工池塘，為封閉水域，無大量繁殖情形，且池內尚有其他魚種，因此這隻老鱷雀鱔無擴散影響生態之虞。

公園處強調，早年2、30年前，比較沒有移除外來觀念，但現在觀念改變，公園處已在推動移除外來種工作，譬如大湖、碧湖公園等。

北市府 北市

延伸閱讀

228公園「吉祥物」鱷雀鱔變活魚料理 北市要開罰意外掀兩派論戰

涉偷釣228公園鱷雀鱔 成大校友稱「誤以為外來種可帶走吃掉」再炎上

台北228公園鱷雀鱔遭釣上桌 成大釣魚社緊急道歉：非現任社員

成大畢業校友釣走228公園鱷雀鱔引風波 成大再發聲：導正畢業校友行為

相關新聞

準「薔蜜颱風」上午生成 專家曝路徑：下周一可能最接近台灣

熱帶性低氣壓TD-06今天上午形成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶低壓TD-06未來24至48小時內，有機會增強為今年第6號颱風薔蜜（Jangmi）。

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

台中知名牙醫師張元瀚經常上網分享「牙醫夫妻愛說話」等日常、衛教影片，病患、粉絲眾多，上個月，他才開心分享龍鳳胎寶寶出生滿100天的喜悅，驚傳離世，消息傳出，令親友、病患、粉絲震驚、不捨，紛紛上網表達哀悼。

準「薔蜜颱風」未來不排除轉強颱 估下周這3天大迴轉 對台灣影響曝

熱帶性低氣壓TD06號，今天上午8時生成，中心位置在雅浦島東南東方360公里之處（鵝鑾鼻東南東方2650公里之處），以每小時24公里速度，向西北西轉西北進行，中央氣象署預測有發展為輕度颱風的趨勢。

228公園「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

北市二二八公園內水池的「鱷雀鱔」，日前被人以「清除外來種」名義，釣起帶去熱炒店料理，北市府將依違規垂釣開罰。公園處表示，之所以這隻鱷雀鱔在二二八公園生活20多年沒被移除，除早年無移除外來種觀念，還有二二八水池屬人工池無擴散影響生態之虞，不過現若發現有人放生外來種，會立即移除。

有聲音比較好睡？睡前「1習慣」醫師搖頭：恐損害心臟健康

不少人習慣睡覺時開著電視，認為有背景聲音比較容易入眠，不過心臟科醫師警告，這個常見習慣恐影響睡眠品質，長期下來甚至可能增加心血管負擔。

還能去嗎？日本爆發「神秘感冒」 醫籲做好防護免驚：行程別排太滿

日本近日爆發「神秘感冒」，令不少計畫去日本旅遊的遊客憂心忡忡。小兒專科醫師張凱忻發文，分享神秘感冒的症狀與防護措施，並指出計畫去當地旅遊的遊客不用太恐慌，做好防護就好，但如果回國後出現喉嚨痛、咳嗽與發燒等症狀且不要硬撐，就請立即就醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。