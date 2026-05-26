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穿耳洞悲劇了！女大生慘變駭人「精靈耳」 醫曝原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師張育誠說明，女大生穿耳洞發生蟹足腫如「精靈耳」（左），經疤痕組織皮下切除，恢復耳外觀（右）。圖／澄清醫院提供
醫師張育誠說明，女大生穿耳洞發生蟹足腫如「精靈耳」（左），經疤痕組織皮下切除，恢復耳外觀（右）。圖／澄清醫院提供

台中一名19歲女大學生2年前右耳廓穿耳洞發炎，買藥來塗、打類固醇後，竟長成「精靈耳」，只能以髮遮掩。 醫師張育誠說，女大生是蟹足腫，接受疤痕組織皮下切除術，並取耳後脂肪筋膜皮瓣填補耳廓軟組織缺損，才還她上常的耳朵 。

澄清醫院中港院區整形外科醫師張育誠說，女大學生穿耳洞傷口因發炎後組織過度增生，形成異常的增生性疤痕組織，也叫做蟹足腫，可能與天生體質有關，也有可能是穿耳洞後對傷口清潔消毒照護有所疏忽造成。提醒穿耳洞的年輕人，一旦發現穿耳洞後有發炎或紅腫現象，一定要趕快求醫，即時醫療。

這名女大生在右耳廓穿耳洞，起先有發炎現象，自行購買消炎藥膏擦拭，雖有好轉，但耳廓長出類似小肉芽，且越來越大，也到診所打類固醇，效果不理想，後來整個耳廓往外長，如同電影「魔戒」中呈現尖三角形的「精靈耳」。

張育誠說明，患者「精靈耳」長在耳廓邊緣，有1.5公分×1.2公分×0.4公分大，因為耳廓沒有足夠的皮膚可供術後縫合，無法直接切除。女大生接受疤痕組織皮下切除術，在顯微鏡下手術，由於她的疤痕組織已緊貼著耳廓軟骨，必須保留薄薄又極小面積的皮膚，不傷及耳廓軟骨，以免術後影響耳朵整體外觀。

張育誠指出，為保留完整耳多外形，取該患者耳後脂肪筋膜皮瓣，來填充缺損的軟組織，以修補耳廓外觀。術後三個月，女大學生恢復正常耳朵，可以大大方方將秀麗的頭髮綁成馬尾，不用再遮掩她的「精靈耳」。

張育誠強調，耳朵穿耳洞的地方，因蟹足腫造成發炎案例不在少數，尤其軟組織越少之處越容易發生，並不局限於耳廓，就他門診的求診案例看過十幾例，此例最嚴重，尤其，如果自己知道有蟹足腫的體質，最好避免穿耳洞。

醫師張育誠說明，女大生穿耳洞發生蟹足腫如「精靈耳」（左），經疤痕組織皮下切除，恢復耳外觀（右）。圖／澄清醫院提供
醫師張育誠說明，女大生穿耳洞發生蟹足腫如「精靈耳」（左），經疤痕組織皮下切除，恢復耳外觀（右）。圖／澄清醫院提供

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