三明治世代洗衣焦慮大解密：洗衣膠囊不溶解？洗烘超久還是有異味？

圖／日立家電 提供

台灣天氣容易忽冷忽熱，近期梅雨季更是濕度起伏不定，不少人發現皮膚開始莫名乾癢、泛紅，而問題，或許就藏在每天最貼身的「衣服」裡。許多社群網友紛紛抱怨：「明明已經用了很多洗衣精，衣服洗完還是有異味」、「明明烘了要四小時還是一股悶臭味」、「家裡老小衣服材質和髒污程度都不同，要分好幾次洗，好麻煩」、「洗衣膠囊卡住沒溶解，只有我遇到嗎？」、「洗衣膠囊到底要丟幾顆？按甚麼行程？」、「烘了半天皺巴巴還得再燙」……。這些「洗衣焦慮」，你是否也「＋1」呢？

洗衣焦慮元凶，竟可能是小細節被忽略！

為什麼經常換洗衣服，穿起來還是覺得不舒服？專家指出，洗衣劑殘留是隱形刺激源。市面上洗衣精、洗衣粉甚至越來越多人使用的洗衣膠囊，為提供消費者更強效的洗護功能，因此含有較強香精、螢光劑或漂白成分，若未沖洗乾淨、烘乾不徹底，容易傷害衣物更容易對台灣常見的敏弱肌造成負擔，影響穿著舒適感與生活品質。洗劑殘留更是洗完有異味的主要原因之一。

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生活型態不同，洗衣需求也不同

對家庭族群來說，洗衣不是一套標準流程，而是全家需求的平衡，對於台灣越來越多的三明治世代來說。家中若有嬰幼兒或敏弱肌成員，通常更重視衣物是否潔淨、洗衣劑不殘留與親膚舒適；而青少年因活動量大、流汗多，衣服常帶有汗味與皮脂污垢，必須強力清潔與除臭；上班族常見襯衫、針織或機能材質衣物，擔心烘乾會縮水、褪色，或是有皺褶需花時間熨燙；而長輩則偏好柔軟舒適、不刺激皮膚的穿著觸感。

換句話說，從洗潔劑選擇、水溫設定，到洗程與烘衣方式，每個環節都可能影響衣物潔淨度與肌膚接觸感，也讓「怎麼有效率地洗衣服」成為許多家庭的生活課題。

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一鍵洗淨護衣，日立熱泵滾筒洗衣機安心首創膠囊專屬洗脫烘 守護三明治世代健康生活

面對家庭多元洗衣需求，家電品牌也開始朝向「智慧化衣物照護」升級。日立家電貼心三明治世代多種洗護焦慮問題，推出台灣首創具備「洗衣膠囊專屬面板」的熱泵洗脫烘滾筒洗衣機（BD-SZ150KJ）。針對家庭成員的多樣複雜需求，只需一鍵即可落實「清潔、烘乾、護衣」智慧模式，減少反覆換機與等待時間，也將家事轉化為守護健康的必備方案。

洗衣膠囊專屬面板行程，主要針對近年常見的洗衣膠囊使用習慣而開發，系統會自動計算最適用的水量與洗程時間，確保膠囊完整溶解、降低洗劑殘留，同時保留洗劑原有香氛，滿足不同膚質與家庭成員的穿衣需求。

大風量熱泵烘乾與風熨斗 2.0 技術，則透過低溫大風量方式，讓衣物徹底乾燥、降低潮濕悶臭異味，滾筒迴轉更能帶動衣物自然延展，減少纖維受損與烘後皺褶。烘乾後的衣物可直接穿上，讓忙碌上班族省去手動熨燙時間，也降低衣物皺摺摩擦帶來的不適感，對寶寶嬌嫩肌膚與長輩敏弱肌更加友善，一口氣照護三明治家庭成員衣物。

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