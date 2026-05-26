孕婦不能吃生菜？準媽媽崩潰直呼「天要亡我」 國健署給答案

懷孕期間的飲食禁忌常讓準媽媽們感到焦慮。近日一名網友在Dcard發文表示，自己目前懷孕9週，因曾經歷兩次流產，對這一胎格外小心，加上本身有三高與遺傳性健康問題，讓她無論吃什麼、喝什麼都會忍不住上網搜尋，深怕一不小心影響寶寶健康。

原PO透露，近期因孕吐嚴重，對熟食容易反胃，才改買生菜沙拉增加蔬菜攝取，沒想到滑手機時卻看到「孕婦不能吃葉菜類」、「生菜沙拉不能吃」等說法，讓她瞬間崩潰，直呼「天要亡我」。她也坦言，自己現在已經到了「吃個東西快把自己搞成疑心病加憂鬱」的程度，因此發文詢問其他孕媽咪，懷孕期間到底能不能吃生菜，以及大家平時都怎麼準備飲食。

貼文一經發出便引起熱議，網友紛紛留下自己的想法，「營養師跟我說，如果是超商有一定衛生安全把關的可以，如果一般店面就不建議」、「我的醫生說植物性的生食可以吃，動物性不行」、「國外醫生有說可以吃，只是最好自己準備，外面賣的生菜沙拉可能沒洗乾淨」、「我會吃好市多買的美生菜，超商我覺得可以，我自己也會吃超商的」。

但也有網友認為，「生吃都不建議」、「生食都要避免唷」、「如果孩子得來不易就不要冒險，我那時候也吐得很嚴重沒胃口，生食一率不吃，連店家的小菜也不吃」、「我只要有風險的，通通都不吃」、「一定會有很多人跟你說可以，都流產兩次了建議妳小心一點」。

衛福部國健署則指出，生食受到污染的風險比較高，若透過母親傳染給寶寶，可能導致流產、死胎或早產，因此懷孕期間最好避免食用生食，例如生魚片、生菜、泡菜等。