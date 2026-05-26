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準「薔蜜颱風」恐威脅台日？ 粉專曝影響程度關鍵是它
今年第6號颱風薔蜜即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於帛琉東北方的熱帶低壓99W，即將增強為颱風。目前主流模式大多預估，準薔蜜後續將朝日本琉球南方海域前進，之後再逐漸轉向東北方向，通過日本南方海域附近。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，整體而言，目前靠近甚至直接侵襲台灣的機率偏「低」。不過，對台灣天氣是否產生間接影響，仍須視後續實際路徑與颱風發展情形而定。
至於日本方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，後續天氣影響程度，則仍要觀察其北轉的角度與位置。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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