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準「薔蜜颱風」恐威脅台日？ 粉專曝影響程度關鍵是它

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

今年第6號颱風薔蜜即將形成，󠀠󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠位於帛琉東北方的熱帶低壓99W，即將增強為颱風。目前主流模式大多預估，󠀠󠀠準薔蜜後續將朝日本琉球南方海域前進，󠀠󠀠之後再逐漸轉向東北方向，󠀠󠀠通過日本南方海域附近。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠整體而言，󠀠󠀠目前靠近甚至直接侵襲台灣的機率偏「低󠀠」。不過，󠀠󠀠對台灣天氣是否產生間接影響，󠀠󠀠仍須視後續實際路徑與颱風發展情形而定。

󠀠至於日本方面，󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠後續天氣影響程度，󠀠󠀠則仍要觀察其北轉的角度與位置。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 台日 帛琉

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