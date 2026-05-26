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病房內的眼淚…癌友與母道歉也道謝 她哽咽：媽媽一直都愛你

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院8B病房護理長廖怡婷一篇真實故事，「愛與希望的守候」獲得今年台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會「護理感人小故事徵選」佳作肯定。廖怡婷（前排左二）表示，獲肯定屬於8B整個團隊，每一位護理師都是故事中不可或缺的一部分。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院8B病房護理長廖怡婷一篇真實故事，「愛與希望的守候」獲得今年台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會「護理感人小故事徵選」佳作肯定。廖怡婷（前排左二）表示，獲肯定屬於8B整個團隊，每一位護理師都是故事中不可或缺的一部分。圖／台中慈濟醫院提供

一名36歲大腸癌男患者住進台中慈濟醫院病房，他父母都是為小兒麻痺病人，行動不便，一路陪伴，護理師與社工師為這家人在病房辦一場「歲末感恩會」，志工推著坐輪椅的父母走進病房。一家人在病床旁沉默相對，多年心結在淚水中緩解，患者將花束獻給父母道謝也道歉，母親哽咽說出「媽媽一直都愛你」，感動病房內所有人。

台中慈濟醫院８Ｂ病房護理長廖怡婷一篇真實故事，「愛與希望的守候」獲得今年台中市國際護師節暨優良護理人員表揚大會「護理感人小故事徵選」佳作肯定。

故事主角是36歲的大腸癌男患者，他確診後先赴北部醫院就醫，經長途奔波與化療副作用消磨，身心俱疲。輾轉到台中慈濟醫院門診評估，他選擇迴避，直到父親發現他每天嘔吐不止，心疼不捨積極勸說，終於住進病房接受治療。他父母皆為小兒麻痺病人，行動不便，一路陪伴。

住院期間，８Ｂ護理團隊與社工師合作，主動關注患者家庭，患者人自幼與母親關係疏遠，因母親管教嚴格，長年積累的隔閡讓親子間藏著許多委屈。

入院逾5個月後，當時農曆春節將至，患者無法返家。護理師與社工師為他們在病房籌辦一場「歲末感恩會」，醫療志工推著坐輪椅的父母走進病房。一家人在病床旁沉默相對，護理師扶起虛弱的病人，讓他親手將花束獻給父母，護理師為他準備新年新衣，盼他來年換上；母親拿出壓歲錢，哽咽說出「媽媽一直都愛你。」

廖怡婷表示，護病比固然重要，但長期被忽略的是護理師每天做的「醫囑以外的事」。執行醫囑是職責的起點，而非終點。走進病人的內心、讀懂一個家庭的傷、在對的時機牽起每一雙手，撫平過去的傷口，這些不在任何工作表單上的付出，往往才是護理真正發揮力量之處，她說榮耀屬於８Ｂ整個團隊的付出，每一位護理師都是生命故事不可或缺的一部分。

台中慈濟醫院8B病房護理團隊、社工師及醫療志工為病人與雙親籌辦歲末感恩會，一家人在病房內合影。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院8B病房護理團隊、社工師及醫療志工為病人與雙親籌辦歲末感恩會，一家人在病房內合影。圖／台中慈濟醫院提供

在醫療志工引導下，病人握著父母的手，一家人在病床旁相依。圖／台中慈濟醫院提供
在醫療志工引導下，病人握著父母的手，一家人在病床旁相依。圖／台中慈濟醫院提供

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