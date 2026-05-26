才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

台中知名牙醫師張元瀚經常上網分享「牙醫夫妻愛說話」等日常、衛教影片，病患、粉絲眾多，上個月，他才開心分享龍鳳胎寶寶出生滿100天的喜悅，驚傳離世，消息傳出，令親友、病患、粉絲震驚、不捨，紛紛上網表達哀悼。

張元瀚為台中市西區的昕展牙醫診所院長，他在自己的「All on 4專家-口腔外科張元瀚醫師」臉書粉專自我介紹表示，我在進入牙科之時，便期許透過自己的雙手幫助患者重獲美麗與自信，因此毅然成為口腔顎面專科醫師。在經歷長期的臨床訓練之後，除了植牙、困難拔牙之外，正顎手術也不在話下，不僅改善病人口腔內部的咬合，同時完成病患心中美感的追求，找回自信就是我最大的滿足。

張元瀚經常在粉專PO出診所日常，最後一次PO文是前晚8時，他PO文表示，「在我的診間裡，有一件事我一直很堅持，那就是：『不是所有患者，我們都會接。』這句話聽起來好像很囂張（？）但背後真正的原因，其實是因為「責任感」。附圖還寫有「醫師的底線是為了守護您的安全」。

有網友昨在Threads詢問「想問問台中的張元瀚醫師是不是離世了？我剛剛在臉書看到其他牙醫師發的貼文，也太震驚了…」引來熱議，也有自稱張元瀚朋友留言，「謝謝你們緬懷他，他真的是一位好朋友，好醫師」、「身為他們夫妻的朋友，只希望他們家人可以早日走出傷痛，替他好好繼續走下去」。

突如其來的噩耗讓眾人相當不捨，紛紛留言哀悼，「剛剛看到也很震驚，牙齒都是張醫生跟葉醫生處理的，希望葉醫師好好保重身體以及兩個可愛的雙胞胎」、「世界上又少了一個很好很好的人，葉醫師加油」、「生命真的好無常，張醫師一路好走」。