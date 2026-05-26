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準「薔蜜颱風」未來不排除轉強颱 估下周這3天大迴轉 對台灣影響曝
熱帶性低氣壓TD06號，今天上午8時生成，中心位置在雅浦島東南東方360公里之處（鵝鑾鼻東南東方2650公里之處），以每小時24公里速度，向西北西轉西北進行，中央氣象署預測有發展為輕度颱風的趨勢。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今年第6號熱帶低壓於上午8時成形，預計未來24小時內，有機會增強為薔蜜颱風。「未來強度上看中颱以上、甚至強颱」，預計在下周一至下周三前後，會移動到琉球以南海域並逐漸北轉。
至於是否影響台灣？「觀氣象看天氣」表示，以目前預測離台灣的距離來看，北部、東北角有飄雨機會。若路徑向東偏一點，則就要留意下沉氣流帶來的高溫。反之，若向西靠近台灣一點，則要關注核心環流的影響。
「但目前來看，靠近台灣的機會較低」，「觀氣象看天氣」表示，預估下周四以後，隨著颱風逐漸北上，原本卡在中南半島的西南季風，也有機會跨過南海來到台灣附近，其中有伴隨低壓系統或梅雨鋒面的訊號，近期可以多加留意天氣動態。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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