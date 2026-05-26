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有聲音比較好睡？睡前「1習慣」醫師搖頭：恐損害心臟健康

聯合新聞網／ 綜合報導
心臟科醫師警告，開電視睡覺恐影響睡眠品質，長期下來甚至可能增加心血管負擔。示意圖／ingimage
心臟科醫師警告，開電視睡覺恐影響睡眠品質，長期下來甚至可能增加心血管負擔。示意圖／ingimage

不少人習慣睡覺時開著電視，認為有背景聲音比較容易入眠，不過心臟醫師警告，這個常見習慣恐影響睡眠品質，長期下來甚至可能增加心血管負擔。

Parade報導，心臟科醫師指出，睡眠是身體修復心血管系統的重要時間，包括降低血壓、減少壓力荷爾蒙與修復血管等。若長期睡眠不足或品質不佳，恐提高高血壓、肥胖、糖尿病等心血管疾病風險。

醫師特別點名，「睡覺時開著電視」是許多人忽略的壞習慣。雖然不少人會靠電視聲音幫助放鬆入眠，但實際上卻可能干擾人體進入深層睡眠，降低睡眠的修復效果，長期下來恐對心臟健康造成負面影響。

醫師表示，許多人知道手機、平板的藍光會影響睡眠，但其實電視同樣會發出藍光，尤其液晶與 LED 電視更明顯。藍光會干擾人體的晝夜節律，抑制「褪黑激素」分泌，讓大腦誤以為還是白天，導致更難產生睡意。

此外，睡前若觀看驚悚片、刺激性節目或新聞內容，也可能讓腎上腺素上升，進一步影響心跳與血壓，增加入睡困難。即使已經睡著，電視持續變化的聲音與畫面，也可能讓大腦維持部分警覺狀態，導致睡眠變得片段化，難以進入真正具有修復效果的深層睡眠。

醫師建議，最好在睡前1小時關閉電視與各類螢幕，讓身體自然進入休息狀態。若想改善睡眠品質，可改以閱讀、深呼吸、冥想等方式放鬆，同時維持固定睡眠時間，也有助穩定生理時鐘與心血管健康。

另外，醫師也提醒，不少人習慣睡前喝酒助眠，但酒精雖然有短暫鎮靜效果，實際上反而可能破壞睡眠品質，不利心臟健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

電視 睡眠 心臟 醫師

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