45%青少年遇生涯困惑先問AI 台少盟揭弱勢追夢困境

台灣少年權益與福利促進聯盟今在新北市永和區「漾青春基地」舉辦「逆風教育助學調查」記者會，公布「教育助學生涯探索現況與支持系統調查報告」。調查發現，當青少年面對生涯困惑時，有45.1%會優先向AI工具尋求建議，比例甚至高於向家人討論的39.3%，顯示AI與社群媒體已深刻影響青少年自我認同與職涯想像。

台少盟與全家便利商店自2010年起共同推動「逆風少年大步走－逆風教育助學計畫」，協助經濟弱勢、半工半讀的高中職及大專青年減輕學習與生活壓力，並提供免費學習課程與陪伴支持，讓青少年在完成學業的同時，也有機會實踐夢想。計畫推動15年來，已累計提供2366萬元教育資助金，協助951名在校青少年完成夢想實踐計畫。

台少盟秘書長張祐嘉表示，此次調查針對歷屆教育助學學員進行，共951名母群體、回收122份問卷。結果顯示，雖有約51%青少年已較明確知道未來方向，但仍有近半數對未來感到迷惘，甚至不知道自己適合做什麼。

張祐嘉指出，影響青少年生涯選擇最大的因素仍是「經濟與生活考量」，比例高達78%，其次則是考試升學結果及師長、輔導人員建議。他表示，當青少年遇到困惑時，會選擇向AI工具尋求建議，反映的是「缺乏可以信任、陪伴與傾聽的人」，「不是少年不追夢，而是現實太沉重」。

調查也發現，AI與社群媒體雖提供便利資訊，卻也加深青少年對未來的不安與焦慮，包括擔心工作被取代、自己所學遭淘汰等問題。張祐嘉說，目前青少年面臨的不只是經濟壓力，還有AI浪潮帶來的不確定感與支持系統不足，因此教育助學計畫除了提供經濟補助，也希望透過課程、同儕交流與陪伴機制，協助青少年持續朝夢想前進。

台少盟理事長王世欽表示，逆風教育助學計畫推動十多年來，看見許多年輕人透過計畫完成原本不敢想像的夢想，「年輕人的創意，有時候是成年人無法想像的」。他說，夢想的過程或許會失敗，但這些經驗都可能成為人生走向不同道路的重要契機。

王世欽指出，許多年輕人原本在既有教育與社會結構中，被安排固定的成長與學習模式，但透過逆風教育助學計畫，有機會走出不同人生軌跡。他舉例，有學生只是因為學長陪伴與鼓勵，便開始投入有氧體操訓練，甚至一路站上國際舞台。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室資深經理黃敏淳表示，全家長期接觸許多年輕族群，店內不少員工都是半工半讀學生，白天上課、晚上及假日還要工作，有些人更需要協助分擔家計、支付學費，「打工不只是累積工作經驗，很多孩子其實是為了能繼續留在學校。」

黃敏淳指出，逆風教育助學計畫的重要意義，就是希望協助青少年減輕經濟壓力，讓他們有機會停下來喘口氣，重新思考自己真正想做的事情與未來方向，也有機會去追逐自己的夢想。

宜蘭縣得安家庭關懷協會執行長、同時也是逆風教育助學計畫審查委員的李建清表示，每年參與評選時，最重要的不是只有數據或經濟需求，而是青少年真正想追求的夢想與目標。他說，逆風教育助學計畫和一般助學金最大的不同，在於除了提供經濟支持，更重視「陪伴與學習」，透過老師、社工與輔導人員陪伴，以及各類學習課程，協助青少年在追夢過程中累積能力與經驗。

李建清也勉勵青少年，不要因眼前挫折就否定自己，「人生不會因目前碰到的挫折就被定義」，逆境有時反而會成為成長的重要養分。

台少盟秘書長張祐嘉說明青少年生涯探索與支持系統調查結果。記者張策／攝影

台少盟與全家便利商店今天舉辦「逆風教育助學調查」記者會，與逆風學員一同合影，盼社會關注弱勢青少年生涯探索與支持需求。記者張策／攝影