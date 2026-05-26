「日月潭最美單車道」告別最大痛點 免牽車一路順騎

日月潭環潭自行車道曾獲選為「全球10大最美自行車道」，但在文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯形成斷點，甚至須牽行，成該車道最大痛點；日管處斥資2000萬元全面改善優化，上月竣工且經騎乘測試，確認安全便利無虞，今天開放使用。

日月潭是國際性知名景點，其全長約30公里的「環潭自行車道」更曾獲美國CNN旗下網站評選為「全球10大最美自行車道」，騎單車環潭沿途欣賞湖光山色，成當地旅遊最大亮點；美中不足的是，文武廟年梯段有騎行斷點，影響騎乘體驗。

日月潭國家風景區管理處指出，該自行車道九龍口至松柏崙段路線在文武廟年梯段有一處斷點，因其兩端都是陡斜路段，一邊是大斜坡、一邊則為階梯需牽行，使得遊客騎行不便，也阻礙了原本騎乘便利的舒適感，也欠缺制高點的眺景功能。

日管處處長王智益說，為提供單車騎士更安全舒適休憩空間，該處去年斥資2000萬元，針對車道安全設施、景觀視野及動線串聯等改善優化，歷經10個月努力於上個月竣工，並經一連串的騎乘測試確認安全無虞之後，自今天起開放使用。

而改善後的自行車道，優化與文武廟年梯步道的平面交會斷點，增設高架自行車道跨越下方年梯銜接點，讓車友順暢騎乘；改造年梯階梯兩端斜坡，汰換加固沿線老舊護欄，降低雨天濕滑風險；增設眺景觀景平台，供遊客佇足遠眺潭區景色。

王智益表示，日管處除了大幅提升環潭自行車道旅遊品質及便利性，也與文武廟合作在觀景平台上打造全新打卡亮點，歡迎前來體驗升級後的自行車道，享受日月潭的綠意與幽靜，同時提醒民眾，通行時應注意慢行安全，共同維護環境整潔。

日月潭環潭自行車道文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯須牽行，經日管處為此優化改善，增設高架車道及觀景平台。圖／日管處提供

日月潭環潭自行車道文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯須牽行，經日管處為此優化改善，增設高架車道及觀景平台。圖／日管處提供

日月潭環潭自行車道文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯須牽行，經日管處為此優化改善，增設高架車道及觀景平台。圖／日管處提供

日月潭環潭自行車道文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯須牽行，經日管處為此優化改善，增設高架車道及觀景平台。圖／日管處提供

日月潭環潭自行車道文武廟年梯路段坡度過陡且有階梯須牽行，經日管處為此優化改善，增設高架車道及觀景平台。圖／日管處提供