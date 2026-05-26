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高鐵研議線上退票機制 陳世凱肯定：補償更透明、使用更便捷

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
針對高鐵公司正研議線上退票機制，陳世凱也表達贊同；他認為，這可方便民眾快速完成退票申請，省去臨櫃排隊困擾。記者吳傑沐／攝影
針對高鐵公司正研議線上退票機制，陳世凱也表達贊同；他認為，這可方便民眾快速完成退票申請，省去臨櫃排隊困擾。記者吳傑沐／攝影

台灣高鐵25日發生號誌訊號異常，造成全線大延誤，經搶修今天恢復正常營運，昨搭高鐵北上行程也被延誤的交通部長陳世凱，今天上午出席台61線西濱快速公路平交路口改善計畫-苗栗段動土典禮時，針對高鐵公司研議的線上退票機制，也表達肯定。

陳世凱表示，昨天高鐵因道岔顯示器異常導致誤點，高鐵公司已組成調查小組，並向所有旅客表達誠摯歉意。今天一早，他從台中搭乘高鐵到苗栗也發現，各站有免費提供點心與礦泉水服務，展現高鐵對旅客的重視，期待未來營運穩定性也能持續提升，讓旅客出行更安心。

針對高鐵公司正研議線上退票機制，陳世凱也表達贊同；他認為，這可方便民眾快速完成退票申請，省去臨櫃排隊困擾，因為有很多旅客都是以手機購票，線上退票可讓補償更透明、使用更便捷，讓旅客權益再升級，但確切實施時間點，由高鐵公司決定，交通部並無這方面的時間規畫。

陳世凱 高鐵

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