高齡家庭化趨勢再加速 每4戶家庭就有1戶住長輩

台灣高齡化持續加速，家庭結構也正在改變。根據內政部最新統計顯示，2025年第4季全國已有263萬7,095戶家庭中有一名65歲以上長者，占全國總戶數約26.8%，相當於平均每4戶家庭中，就有超過1戶有長者居住，反映高齡家庭化趨勢愈來愈明顯。

統計數據顯示，2025年第4季全國總戶數達985萬1,532戶，每戶平均老年人口數為0.44人。其中，沒有老年人口的家庭為639萬2,472戶，但相較去年同期已減少；反觀僅有1名老年人口的家庭則持續增加，從2024年第4季的249萬3,023戶，增加至263萬7,095戶，一年增加超過14萬戶。

除了單一長者家庭增加外，「老老家庭」現象也愈來愈明顯。統計顯示，家中有2名老年人口的家庭已達78萬1,667戶，較去年同期增加約1.5萬戶；3名以上老年人口家庭也突破4萬戶，達4萬298戶。

進一步觀察，可以發現高齡家庭幾乎呈現逐季增加趨勢。其中，僅有1名老年人口的家庭，從2025年第1季約255萬戶，一路增加至第4季的263萬戶，顯示高齡人口不只持續增加，也逐漸改變家庭組成型態，過去常見的三代同堂家庭逐漸減少，許多長者改為獨居，或僅與配偶同住。

隨著高齡家庭增加，內政部近期積極推動「老宅延壽」政策，針對屋齡30年以上、4至6樓老舊公寓及6樓以下透天住宅，提供修繕與安全改善補助，希望透過老屋修繕、耐震補強、無障礙空間改善等方式，提升高齡者居住安全，減少長者居住於老舊住宅的風險。

依規劃，民眾若有意申請計畫補助，內政部建議先完成建物結構安全性能評估，再盤點建物現況與修繕需求，包括確認建物合法性、蒐集建物基本資料（如建物權狀或使用執照）、所有權人同意等，以利後續申請及審查作業，預計6月可全台上路。