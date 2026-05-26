廚餘運輸車GPS異常揪出違規 新北動保處迅速阻斷防疫破口

新北市政府動物保護防疫處透過廚餘運輸GPS即時監控系統，近日發現金山一輛廚餘車軌跡異常，多日未正常行駛，隨即會同環保局前往查察，發現該豬場竟使用未經核准且未裝設GPS之車輛載運廚餘，恐形成重大防疫破口。動保處立即啟動移動管制15天及採樣送驗等緊急防疫措施，雖檢驗結果確認未有疫情，但已違反《動物傳染病防治條例》規定，將處20萬元罰鍰。

今年為廚餘養豬轉型關鍵期，中央與地方共同推動「有條件使用事業廚餘」政策，並導入AIOT科技管理機制，要求養豬場全面建置溫度與影像即時監控設備，廚餘運輸車輛亦須加裝GPS定位系統並完成申請核准，方可合法使用廚餘餵養。

透過跨機關每日監控車輛行駛軌跡，可即時掌握是否有異常路線或違規進入非廚餘養豬場情形，從源頭阻斷疫病傳播風險。目前49間廚餘養豬場皆已完成自有運輸車輛GPS裝設，並納入系統管理，若使用未安裝GPS之車輛載運廚餘，即屬違反《動物傳染病防治條例》第28條規定，並依第43條規定處20萬元至100萬罰鍰。

除了廚餘車以外，活豬運送車未安裝GPS，即屬違反《動物運送管理辦法》第12條規定，最高處1萬5千元罰鍰。且運送人員應每兩年接受一次在職講習，確保持有有效資格。相關課程資訊可至「寵物登記資訊網」查詢，依照公告時間與地點報名參加，避免因證書逾期而違反《動物保護法》第9條第2項規定處3千元至1萬5千元罰鍰。安裝GPS不僅是管理措施，更是強化生物安全防線的重要關鍵，確保養豬產業穩定發展。

新北市動保處表示，114年10月我國曾爆發非洲豬瘟疫情，在產官學及全民協力下，僅約6個月即成功撲滅，並於115年4月6日恢復非疫國地位，展現卓越防疫效率。

然而，防疫成果得來不易，須持續透過制度化監測與科技管理加以維持。目前我國已成功維持口蹄疫、傳統豬瘟及非洲豬瘟三大豬病非疫國，不論是養豬業者或市民，務必落實遵守各項防疫規範，唯有全民攜手並肩，主動通報，切勿心存僥倖，以免觸法受罰並危及整體產業安全。