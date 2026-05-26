成長津貼、國保保底調高 芥菜種：支持照顧者才是家庭穩定關鍵

面對少子女化挑戰，賴清德總統日前於執政2周年記者會上公布，決定提供0到18歲每人每月新台幣5000元的成長津貼，以及日前預計針對僅參加國民年金的家庭主婦（夫），調高國保保底基本數額至每月5000元。基督教芥菜種會今表示，感謝政府津貼串起兒少與照顧者，然而兒少陪伴和照顧者培力，才是家庭穩定的關鍵。

芥菜種會執行長李肇家今天說，家庭照顧者是穩定社會最關鍵、也最辛苦的一股力量，政府這項政策不僅減輕了家庭的經濟負擔，也是對家庭照顧者長期付出的實質肯定。然而，根據第一線服務經驗顯示，脆弱家庭的挑戰多來自親職功能不足、教養壓力沉重與情緒支持缺乏等長期問題，金錢補助能回應當下的生活需求，但孩子與長者能否獲得長遠的妥善照顧，關鍵在於照顧者本身是否擁有足夠的支持與陪伴。

李肇家提醒，當照顧者本身缺乏力量，生命沒有被支持與翻轉，孩子往往難以在穩定中成長，所有資源也可能只停留在數字上，唯有照顧者站穩了，才能重塑家的平安喜樂。面對許多照顧者必須同時承擔家庭照顧與經濟壓力的處境，芥菜種會近年也積極透過社區社會企業、職能培訓與在地就業機會，協助照顧者培育一技之長、建立穩定收入來源，邁向經濟自立。透過彈性的工作模式，讓照顧者能在兼顧家庭的同時維持生計，不僅減輕家庭負擔，也提升其自信與心理韌性，從「受助者」成為「助人者」。