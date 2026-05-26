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醫美診所逾30家涉偷拍 卓榮泰：確定違法應立即公告名單

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

醫美診所近期頻傳偷拍案，衛福部初步稽查，已經查到30、40家涉及偷拍，立委關切應該公布名單提醒民眾注意。行政院長卓榮泰表示，如果確定裁罰，這些醫美診所違法的行為已經被確認了，他請衛福部要求各地方政府對準名單之後，應該要立即公告，讓國人有知道的權利。

卓榮泰26日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。立委林淑芬質詢關切，醫美診所頻傳偷拍，衛福部在這一波稽查720家醫美診所，已經查到30、40家涉及偷拍，請問所在地在哪裡？要不要公布？

石崇良答詢表示，陸陸續續都有衛生局裁罰，裁罰之後，衛福部會把裁罰結果公布給大家了解。他將要求各衛生局盡快完成所有裁罰程序，理論上直接裁罰後就可以立即公告名單，因為這是公開的裁罰。衛福部會盡快處理，他回去就請衛生局把名單報上來。

卓榮泰表示，如果確定裁罰，這個名單很精準，這些醫美診所違法的行為已經被確認了，希望衛福部要求各地方政府對準名單之後，應該要立即公告，讓國人有知道的權利。

林淑芬又問，取得同意的錄影，這些影像被拍下來以後怎麼管理？會不會外流？她指出，醫療影像管理最核心，其實是「資安」。卓榮泰回應，對，而且《個資法》也有相關規定，要保護個人隱私，就算對方同意拍攝，使用上也要嚴格的管制。

林淑芬說，醫療機構認為有錄影必要時，應該採取「不連網、限制權限、加密儲存、最小授權，還有完整的調閱紀錄」這些措施。

卓榮泰回應，他也同意，近日醫美診所偷拍案，他已請政院秘書長張惇涵召開了一次緊急會議，就「個案」加強偵辦速度；就「場域」確定哪些場域可以拍；就「行為」加重罰則；就「設備」分析哪些應該比較嚴密的管控。

卓榮泰指出，這周將請政委林明昕召開相關後續會議，就細項往更詳細的方向去做規劃。林淑芬所提到的留存紀錄時間多長、如何使用，這些項目都必須在強化規範當中。

對於林淑芬強調，最核心的問題是資安，卓榮泰表示，這確實是跨很多部會的工作。衛福部依照其業管範圍，就資通安全做資訊保護、場域保護限定；另外還有經濟部、財政部，管制設備進口；還有通傳會、內政部等，都要執行各業管的規定。

林淑芬呼籲，在法規方面，《醫療法》應該要納入管制，要對醫療機構，特別是診所課責，不要用一般的《個資法》去處理。石崇良回應，衛福部當然會重新檢視必須要適用《醫療法》，這是它的場域管理。

衛福部 卓榮泰 偷拍

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