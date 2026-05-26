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女大生穿耳洞長出精靈耳 醫師：嚴重蟹足腫所致

中央社／ 台中26日電

台中市1名女大生在右耳廓穿耳洞，造成耳廓疤痕組織嚴重蟹足腫，有如長出「精靈耳」，台中市澄清醫院中港院區今天表示，採取疤痕組織皮下切除術，恢復完整耳朵外觀。

澄清醫院中港院區整形外科主治醫師張育誠透過新聞稿說明，這名女大生兩年前在右耳廓穿耳洞，起先有發炎現象，自行購買消炎藥膏擦拭後，雖然有好轉一點，但一段時間後，在耳廓長出小肉芽似的，且越來越大，也曾到附近診所在患部打了類固醇，並沒有很好的效果，後來整個耳廓往外長出像電影「魔戒」中呈現尖三角形的「精靈耳」。

張育誠表示，患者的「精靈耳」其實是蟹足腫症狀，由於長在耳廓邊緣，已達1.5公分大小，無法直接切除，因為耳廓沒有足夠的皮膚可供術後縫合，經採取疤痕組織皮下切除術，在顯微鏡下進行手術。

張育誠指出，手術過程必須在皮膚下層將疤痕組織清除，發現患者的疤痕組織已緊貼著耳廓軟骨，重要的是，不但要保留薄薄又極小面積的皮膚，也要小心她的耳廓軟骨，以免術後影響耳朵的整體外觀。

為保留完整耳朵外形，張育誠表示，取患者耳後脂肪筋膜皮瓣，來填充缺損的軟組織，以修補耳廓外觀。術後3個月，恢復女大生的正常耳朵，終於可以將頭髮綁成馬尾，不用再遮掩「精靈耳」了。

張育誠解釋，女大生的「精靈耳」，是穿耳洞傷口因發炎後組織過度增生，所形成異常的增生性疤痕組織，也稱蟹足腫，原因可能與天生體質有關，也可能是穿耳洞後對傷口清潔消毒照護有所疏忽造成。提醒穿耳洞的年輕人，一旦發現穿耳洞後有發炎或紅腫現象，一定要趕快求醫。如果知道自己有蟹足腫體質，最好避免穿耳洞。

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