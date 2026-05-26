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比利時皇室御用巧克力出包！陸製紙罐溶出試驗超標 近1.6萬個需退運

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
獲比利時「皇室御用」認證的高級巧克力品牌「Diva Life」，報驗一批中國大陸出口的「紙罐」，因溶出試驗超標，整批共1萬5680個紙罐被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
獲比利時「皇室御用」認證的高級巧克力品牌「Diva Life」，報驗一批中國大陸出口的「紙罐」，因溶出試驗超標，整批共1萬5680個紙罐被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布在邊境因不符我國食安規定而遭攔截的品項，包括調味料、食品容器等共8批。於台北101等多家百貨設櫃，獲比利時「皇室御用」認證的高級巧克力品牌「Diva Life」，報驗一批中國大陸出口的「紙罐」，因溶出試驗超標，整批共1萬5680個紙罐被要求退運或銷毀，食藥署指出，自今年4月7日起，至6月25日止，持續針對大陸出口這類紙製食品容器採加強抽批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，輸入業者「迪法有限公司」報驗的中國大陸紙罐，以20%乙醇於60℃放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣為40ppm、氯仿可溶物為477ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，蒸發殘渣30ppm以上者，其氯仿可溶物應為40ppm以下，這項試驗是在模擬食品容器接觸含酒精液體時是否溶出物質，若溶出超標恐對食安造成風險。

劉芳銘指出，這批中國的紙罐在邊境必須退運或銷毀，而食藥署統計，近半年自114年11月18日起，至115年5月18日止，受理諸國大陸報驗的食品紙杯、紙盤，及食品容器接觸面為蠟或紙漿製品者共1170批，檢驗不合格批數為5批，不合格率為0.4%，不合格原因包括溶出試驗超標、螢光增白劑不合格等，食藥署持續對這類產品採加強抽批查驗至今年6月25日止，抽驗比率2至5成。

1批來自法國、2批來自保加利亞的「新鮮黑松露」，被檢出重金屬超標被要求退運。劉芳銘指出，1批由業者「光冊國際有限公司」報驗的法國新鮮黑松露，檢出重金屬鎘每公斤5毫克，2批由輸入業者「盈發工程股份有限公司」報驗的保加利亞新鮮黑松露，檢出重金屬鎘每公斤3毫克及4毫克，均超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定的2毫克上限，需退運或銷毀。

食藥署另依據違規紀錄，針對前述2家業者調升邊境抽驗比率，劉芳銘說，針對「光冊國際有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%；「盈發工程股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

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