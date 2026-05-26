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短效型胰島素缺藥…藥廠緊急進口 藥師公會籲政府：盤點藥品庫存

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜說，政府應評估全球藥品市場變化，盤點藥品庫存及規畫基金以防缺藥問題。本報資料照片
藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜說，政府應評估全球藥品市場變化，盤點藥品庫存及規畫基金以防缺藥問題。本報資料照片

國內糖尿病患逾200萬人，許多患者需要胰島素控制病情。近一年來，短效型胰島素缺藥，經衛福部食藥署同意專案輸入後，已有藥廠緊急進口。藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，此波缺藥恐與藥價有關。健保署則表示，此波缺貨為藥廠調整產線所致。專家呼籲，政府應評估全球藥品市場變化，盤點藥品庫存及規畫基金以防缺藥。

國內已有藥廠經專案引進短效型胰島素，健保署於5月9日暫予收載，支付價每支273元。健保署醫審及藥材組長黃育文說，此款短效型胰島素缺貨為藥廠調整產線所致，與藥價調整無關，健保署將持續與食藥署合作，確保臨床用藥需求。

黃金舜指出，美國總統川普藥品關稅政策要求國際藥廠回到美國生產，並調降美國本土藥價，如今又面臨中東戰爭等因素，全球藥品市場出現變化，許多藥廠調整生產線加以因應。對台灣來說，短期內藥品供應無虞，但若藥廠長期調整策略或藥價不斷上升，健保財務壓力增加，國內恐現缺藥問題，政府應於每年健保藥費2500億元中規畫藥品基金，降低缺藥風險。

黃金舜指出，近期有款消化酵素，健保於今年4月核價1顆4點多元，但5月起調升至16點多元，兩者落差甚大，健保評估藥價時應更為精細，呼籲政府應儘速盤點藥品庫存量及相關藥品經費，因應藥品市場變化。

台灣醫藥品法規學會理事長康照洲說，藥品價格受許多因素影響，如專利期藥品的藥價較高，過了專利期的藥品藥價較低，但台灣情形不同，許多過了專利期的藥品藥價仍維持的不錯，加上醫院長年存在藥價差的問題，因每家醫院藥價差不同，藥廠為了競爭，可能會減少某些藥品，或增加某些藥品，影響了藥品供貨的情形。

以胰島素來說，這一次缺藥的情形是缺少某一項藥品，並非全面性的缺藥。康照洲說，隨著原物料、人工等價格上漲，連帶藥廠也有成本的壓力，可能選擇不再生產老藥，因此缺藥背後的原因十分複雜。

糖尿病學會常務理事杜思德說，款短效型胰島素藥效時間為六小時，三餐飯前依患者體重不同，注射不同劑量，但藥效時間較長，患者容易在下一餐用餐前出現低血糖，如今已有新型短效型胰島素，藥效作用時間四小時，更能符合患者用餐時間，但還是有患者需要傳統短效型胰島素，食藥署以專案輸入方式，解決患者用藥問題。

胰島素 黃金舜 健保署

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