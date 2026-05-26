高鐵昨天嚴重誤點 何欣純：交通部應要求高鐵徹底解決問題

台灣高鐵昨天因號誌異常誤點嚴重，民進黨下屆台中市長參選人、立委何欣純今天到東勢市場掃街拜票時表示，高鐵大延誤攸關高鐵的社會形象及台灣門面問題，高鐵是台灣之光，她要求交通部，應要求高鐵徹底解決這個問題，不可再耽誤旅客時間。

何欣純今天在中市議員蔡成圭及市議員參選人詹智翔陪同下到東勢市場掃街拜票，她接受媒採訪時說，她昨天一大早搭高鐵北上立法院開會，搭到讓她非常印象深刻，這是有史以來高鐵第一大延誤，延誤很久，她搭的班車大概延誤約100分鐘以上，上車還是等很久，北上過程高鐵更是走走停停，約10點17分才到台北，共花了2個多小時。

何欣純表示，當時也有其他立法院同事在該班車上，她當場打電話給交通部長陳世凱，陳世凱好像也在該車上，部長馬上打電話問高鐵到底發生什麼事，立即進行緊急應變處理，她覺得問題找到了，但還是沒有辦法解決。她說高鐵針對造成的延誤雖公布賠償方案，但賠償方案不是最優解，很多旅客時間的成本都被大延誤，應痛定思痛，她要求交通部讓高鐵趕快解決問題，以後不能再發生，不能再耽誤旅客的時間。