家庭主婦月領5千元 石崇良：盼二三讀後盡快實施

賴清德總統近日拋出家庭主婦未來每月可領5,000元，衛福部長石崇良26日受訪說明，這是國民年金的部分，新制必須修正《國民年金法》部分條文，另外六項要行政命令才能調高23.5%，目前已在委員會審查完畢，現在等二三讀在這個會期通過，希望儘速完成預算。

石崇良今前往立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。有關家庭主婦月領5,000元，石崇良表示，這部分關於國民年金、老農津貼等八大社福津貼的調整，其中，老農年金、國民年金涉及相關法源的修正才能發放，另外六項則要行政命令，才能一併調高23.5%。

石崇良指出，《國民年金法》部分條文修正草案，已經在立法院經過委員會審查，後續希望儘快二三讀之後才能實施。對於賴總統一開始的說法，外界以為是新設立的津貼，石崇良解釋，一般大家會認為，家庭主婦沒有其他職業保險，所以就會落到國民年金的保險、落入年金給付。

主計長陳淑姿昨提到，預計從7月1日開始辦理新的調整。對此，石崇良表示，還是要視立法院審查進度，相關法案目前在委員會審查完畢，正在等二三讀，希望這個會期能通過，衛福部會儘速完成預算。

外界關心，0-18歲每人每月5,000元育兒津貼，預算也需要2,000億元，是否排擠其他預算。石崇良回應，對於少子女化行動方案，近日行政院會將做整體的政策說明，再請大家稍等一兩日，周四就會做完整說明。