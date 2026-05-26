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別只顧打包行李！出遠門前「5類電器插頭」一定要拔 省電兼防火災

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，長時間離家前，家中有5大類型電器最好先拔掉插頭，不僅可降低火災風險，也有助於減少待機耗電。示意圖／ingimage
專家提醒，長時間離家前，家中有5大類型電器最好先拔掉插頭，不僅可降低火災風險，也有助於減少待機耗電。示意圖／ingimage

不少人出門旅遊前，會反覆確認門窗是否上鎖、行李是否帶齊。《Good Housekeeping》指出，安全專家提醒，長時間離家前，家中有5大類型電器最好先拔掉插頭，不僅可降低火災風險，也有助於減少待機耗電。

充電器與鋰電池設備

美國國家防火協會（NFPA）指出，鋰電池充飽後應盡快拔除充電器，不建議整夜充電，更不應在無人看管時持續插電。手機與筆電的充電線雖然耗電不高，但長期持續通電，仍可能造成內部零件老化。

電暖器

電暖器是住宅火災常見原因之一。根據 NFPA 統計，供暖設備每年可引發近4萬起住宅火警，其中電暖器占相當比例。專家提醒，只要未使用，就應立刻拔除插頭，避免設備異常導致危險。

桌上型小家電

烤麵包機、氣炸鍋、電熱水壺等桌上型小家電，因內部具高溫加熱元件，一旦家中電線出現異常或突發電流問題，可能提高起火風險。此外，設備內殘留的油脂、食物碎屑等可燃物，也可能增加自燃機率，因此長時間外出前，最好將這類家電一併斷電。

家庭娛樂設備

美國研究顯示，電子產品待機用電約占家庭總電量5%至10%，其中遊戲主機、電視等娛樂設備是耗電大戶。專家指出，許多遊戲主機具備語音控制、無線連線等功能，即使沒使用仍會耗電。建議民眾除了開啟節能模式外，長時間離家最好直接拔除插頭，也可搭配具突波保護功能的延長線，降低雷擊或瞬間高壓損壞設備的風險。

美髮造型工具

電棒捲與吹風機等美髮工具，同樣是專家點名的高風險電器。尤其不少人曾有忘記關閉電棒捲的經驗，因此建議每次使用完畢後就立刻拔除插頭。專家也提醒，由於這類設備多半在浴室使用，浴室與廚房最好安裝漏電保護插座，當偵測到電線損壞或設備過熱時，可立即切斷電源，降低火災與觸電風險。

火災 省電 氣炸鍋

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