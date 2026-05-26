更年期骨質雪崩有多快？醫曝骨本5年流失率…增15倍死亡風險

35歲之後，骨質開始慢慢流失，而女性在停經後，骨質減少的速度會加快，每年約流失2%。醫師提醒，如果不加以控制，會漸漸演變成「骨質疏鬆症」，一旦發生骨折，對活動能力造成極大的影響。尤其是髖部骨折，常導致長期臥床與失能，且因活動受限引發併發症，術後一年內的死亡率高達20至30%。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生表示，骨質疏鬆被稱「無聲的疾病」，初期幾乎沒有明顯症狀，許多人直到骨折才驚覺骨量早已嚴重流失。他分享，一名55歲女性，長年清淡飲食、作息規律，但近年出現身高變矮、駝背等狀況，原以為只是自然老化，直到健檢才發現骨密度T值已達-2.5，正式落入骨質疏鬆。

韓德生指出，台灣女性大約在45至55歲進入更年期，隨著雌激素減少，不只會出現熱潮紅、盜汗、情緒波動等典型症狀，也會連帶影響骨質代謝，使骨骼生成速度變慢、流失加速。根據研究，女性停經後5至7年間，骨質流失幅度最高可達30%；65歲左右時，約半數女性已有骨量不足甚至骨鬆問題。

骨質疏鬆最令人擔憂的，就是骨折風險大增，如髖部、脊椎、手腕等部位。國際骨質疏鬆基金會（IOF）統計指出，全球55歲以上骨鬆患者，每年約發生3700萬例脆性骨折，平均每分鐘就有70人骨折。尤其髖骨骨折後，許多長者可能因此長期臥床，進一步引發肺炎、感染、肌少症與循環代謝問題。

2021年數據亦顯示，全球因骨質疏鬆死亡的停經後女性高達22萬人，停經後女性死亡率甚至比停經前高出15倍。韓德生強調，骨鬆不只是「骨頭變脆」，更可能是一連串健康崩壞的開端。預防之道應從日常著手補充鈣質、建立良好骨骼基礎，才能有效降低未來骨折與健康風險。

除了更年期因素外，台灣人普遍鈣質攝取不足，也讓骨骼健康雪上加霜。根據國民營養健康調查，超過9成國人鈣質攝取未達建議量。韓德生指出，現代人外食比例高，加上部分女性為了控制體重，長期飲食不均衡，易使骨本流失更快。

補鈣不能只看攝取量，更重要的是「吸收效率」。韓德生說，目前市面常見的檸檬酸鈣、海藻鈣、牛奶鈣等，各有不同特性，但並非天然來源就代表吸收率較佳，建議挑選搭配維生素D3與維生素K2的配方，才能幫助鈣質真正沉積到骨骼中。

除了營養補充，運動與定期檢測同樣重要。韓德生表示，停經後女性若能持續進行有氧運動與阻力訓練，不僅能延緩骨質流失，也能增加肌力、改善平衡感，降低跌倒與骨折風險。

韓德生建議，女性進入更年期後，應建立「三大護骨習慣」，包括規律補充鈣質與維生素D、定期接受骨密度檢查，以及維持運動習慣。若出現身高變矮、駝背、腰痠背痛等情況，千萬別輕忽，應及早就醫評估，避免骨鬆悄悄上身，影響後半生健康與生活品質。