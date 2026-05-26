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還能去嗎？日本爆發「神秘感冒」 醫籲做好防護免驚：行程別排太滿

聯合新聞網／ 綜合報導
小兒專科醫師分享日本神秘感冒的症狀與防護措施。 示意圖／AI生成
小兒專科醫師分享日本神秘感冒的症狀與防護措施。 示意圖／AI生成

日本近日爆發「神秘感冒」，令不少計畫去日本旅遊的遊客憂心忡忡。小兒專科醫師張凱忻發文，分享「神秘感冒」的症狀與防護措施，並指出計畫去當地旅遊的遊客不用太恐慌，做好防護就好，但如果回國後出現喉嚨痛、咳嗽與發燒等症狀且不要硬撐，就請立即就醫。

小兒專科醫師張凱忻在Threads發文，表示近期日本福岡、九州等地出現「神秘感冒」的疫情，其症狀是喉嚨痛、咳嗽很久、有痰、流鼻水與說話沙啞等，很多病患驗了新冠或流感仍然是陰性，所以才在日本被稱作神秘感冒。

醫師指出，目前懷疑該感冒是hMPV（人類間質性肺炎病毒），在醫界並不是新病毒，更不會像新冠一樣造成恐慌，它本身是常見的呼吸道病毒，無論是年輕人或老人都可能被感染，與感冒一樣自己會慢慢痊癒。不過它最惱人的症狀在於咳嗽咳很久，對於小孩、老人或有肺部疾病的人來說，久咳的症狀會特別明顯。

醫師建議，面對該病毒不需要過度恐慌，也不用取消行程，做好防護措施才是最重要的，去機場、地鐵或餐廳等人多地方時，請務必戴上口罩，吃東西之前要洗手，且手不要觸碰眼睛與嘴巴。此外，如果旅遊隊伍中有小孩或老人，「行程不要排太滿」，睡眠充足與吃飽飯也是關鍵的防護措施。

不過，如果回國後出現喉嚨痛、久咳、喘、高燒不退與小孩活動力下降等症狀，請不要硬撐，應要立刻去看醫師。雖然這波神秘感冒不是流感與新冠，但並不代表得了沒關係，許多呼吸道病毒仍然會讓你咳得很不舒服，醫師最後提醒：「出國玩還是照玩，但防護該做的還是要做好」。

此文一出，有位網友擔憂地說他5月底要去大阪，目前正考慮取消行程，詢問此感冒是否有疫苗或特效藥。醫師回應，並不用取消行程，只需要做好個人防護就好，此病毒目前沒有疫苗可以打，有些人有久咳症狀，不過透過吃藥還是能夠緩解的。

針對日本的神秘感冒，前台大醫師、旅遊達人林氏璧也在臉書發文解釋，指出所謂「福岡神祕感冒」不應被過度解讀，從醫學角度來看仍屬一般感冒範疇，並提醒若擔心感染風險，在人多場合維持基本防護如戴口罩與勤洗手，即可應對大多數情況。

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