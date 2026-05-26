全台飆極端高溫 專家籲白天別出門…薔蜜颱風將生成不排除威脅台灣

昨天最高溫再度由台南玉井蟬聯，來到39.6度，其次是台南南化38.8度高溫，台東達仁38.2度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今明兩天持續受到太平洋高壓外圍西南風的暖乾空氣影響，加上大陸長江下游有低氣壓發展加深向東移動，可能讓台灣附近的西南風變得更強，各地高溫普遍34至36度，部分地區37至38度或以上極端高溫發生機會，白天期間盡可能避免外出，外出做好防曬、防中暑。天氣依然穩定，各地都是晴到多雲，沒有明顯的降雨機會。

吳聖宇表示，周四太平洋高壓強度較為減弱，並且緩慢東退，北方的鋒面系統緩慢靠近，中北部、東北部、東部山區午後的熱對流發展機會提高，開始有局部午後降雨機會。各地依然炎熱，但是因為西南風強度減緩，最高溫可望稍微下降，各地高溫仍有33至35度，部分地區有36度或以上高溫，出現極端高溫的機會較為降低。

不過，他說，周五鋒面來到台灣中北部上空，白天期間在中部、北部、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨發生機會，南部、東南部也有局部短暫陣雨。晚間之後受到即將生成的今年第6號颱風薔蜜外圍氣流影響，帶動鋒面後方高壓前緣的偏北風快速南下，連帶鋒面系統也將快速通過台灣，往南移動並且結構受到颱風環流干擾而逐漸消失，因此周五晚間各地降雨可望緩和或停止下來。

溫度方面，吳聖宇表示，鋒面帶來降雨，且通過後台灣附近風向轉偏北到東北風，各地溫度稍微下降，北部、東半部高溫下降到29至31度，中部、南部高溫仍有32至34度。

他說，周末期間颱風逐漸靠近琉球群島東南到南方海域，台灣附近風向大致為東北到偏北風，空氣較乾，主要的降雨會發生在背風面中部以南山區還有花東山區，午後有較高的機會出現熱對流發展而帶來午後陣雨或雷雨的情況，北部、東北部一帶天氣反而較好。

雖然周末期間已經沒有鋒面影響，但是，吳聖宇表示，午後山區的天氣不太穩定，前往山區活動務必要留意，中南部還有花東部分平地也可能受影響，午後外出可能要記得攜帶雨具。

溫度方面，吳聖宇說，北部、東半部高溫大約在28至31度間，中部、南部高溫在31至33度間，仍較為炎熱，但是發生極端高溫的機會較低。另外就是可能要注意颱風外圍長浪接近的情況，周末避免到海邊活動較安全。

吳聖宇表示，下周一、下周二颱風將經過琉球群島附近，台灣位於其左側，風向偏北，如果颱風沒有太靠近的話，迎風面的北部、東半部可能有零星降雨，中南部則仍有較高的午後熱對流降雨機會。

如果颱風北上的路徑較靠近台灣，吳聖宇表示，迎風面地區的降雨就有可能會增多。目前大多數的預報仍然認為這個未來的第6號颱風薔蜜北上過程跟台灣之間仍會保持一段距離，颱風中心以經過琉球本島或以東海面北轉的機會較高，但是因為預報颱風環流範圍不小，因此只要較為靠近一些。即使颱風本身不侵襲台灣，外圍環流對天氣也有機會造成影響，所以對於薔蜜颱風後續的預報變化持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。