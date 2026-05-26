快訊

各國搶赴北京 從國禮到電子設備都上演諜報戰

待在家不開冷氣怎麼消暑？專家揭簡單不花錢的降溫法：幾秒就能做到

李德維秀馬以南傳訊 要金溥聰「停止傷害馬英九」

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵史上最大誤點原因出爐 「這設備」首度出現異常

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵昨受號誌訊號異常影響致嚴重延誤，經連夜搶修後，今恢復正常營運。記者許正宏／攝影 許正宏
台灣高鐵昨受號誌訊號異常影響致嚴重延誤，經連夜搶修後，今恢復正常營運。記者許正宏／攝影 許正宏

台灣高鐵25日發生號誌訊號異常，經全日搶修，高鐵公司於深夜23：30提前至軌道旁待命，待最後一班營運列車通過後立即進場搶修，於26日清晨1：43，確認號誌系統恢復正常。根據初步調查判斷應為更換「轉轍器控制機箱」（Switch Machine Control Case，SMC）電源模組首度出現異常狀況所導致。

高鐵公司於清晨3：30再次召開緊急應變會議（EOC），由董事長史哲親自主持，除確認各項設備設施均正常運作，今日正常營運，各車次列車依時刻表發車外，也特別感謝維修同仁堅守崗位、不眠不休，完成任務。針對本次事件，台灣高鐵已保存更換後之相關設備，後續將積極與設備原廠及第三方共同釐清事件根因，以維繫台灣高鐵一直以來用心守護之高準點率與妥善率。

此外，對於25日旅客行程受到延誤，台灣高鐵公司再度表達最誠摯的歉意，並將於今日上午在全線各車站準備點心、麵包、礦泉水，分享旅客，以表達誠摯歉意。

針對外界質疑去年以來營運異常事件有升高趨勢，實為誤解，台灣高鐵公司也特別澄清，分析去年42件異常事件，其中20件為颱風、地震所造成，使不可歸責於高鐵公司事件有所增加。然進一步比較可歸責高鐵事件，與過往10年之平均值一致，其中人為因素事件僅3件。

台灣高鐵公司表示，本次故障樣態，初步判斷應為更換「轉轍器控制機箱」（Switch Machine Control Case，SMC）電源模組首度出現異常狀況所導致。這是高鐵公司自2024年起，執行為期3年的號誌系統更新計畫，預計今年底完成，惟過去2年多均利用夜間4.5小時之維修時間，順利完成371組SMC電源模組更換，占全線458組的83.5%，本次為首度發生之異常樣態，故台灣高鐵已保存更換後之各項設備，後續將與原廠及第三方共同釐清事件根因。

本次事件發生在25日清晨4：27，維修人員於苗栗路段執行更換作業後發生號誌異常，隨即啟動故障排除程序，將受影響路段縮減近半，因當日營運在即，即成立緊急應變中心（EOC），為使營運不致中斷，避免影響旅客行程，決定短暫採用單線雙向運行，同時派員全力搶修。

高鐵公司表示，期間亦嘗試透過將受影響區域淨空，進行系統重置，惟仍無法完全排除，故25日全天以每小時雙向各3班全車自由座列車，提供旅客必要之營運服務。為確保26日能夠正常營運，25日營運末班車通過後，維修人員爭分奪秒搶先進場搶修，於1：43完成各項設備更換。清晨3：30再次召開緊急應變會議，由史哲董事長親自主持，確認各項設備設施均正常運作，宣布今日正常營運，各車次列車依時刻表發車。

台灣高鐵公司表示，由於高速列車行駛必須遵循之高標準安全規範，一旦出現訊號異常，必須依照標準作業程序進行列車降速，以確保營運安全。針對本次事件台灣高鐵將積極與設備原廠及第三方共同釐清事件根因，並再次對於旅客行程受到延誤表達12萬分歉意，同時感謝維修同仁盡力完成系統搶修，以守護台灣高鐵高準點率與妥善率紀錄。

台灣高鐵深夜搶修號誌系統，26日各車次將依照時刻表發車。（台灣高鐵提供）中央社
台灣高鐵深夜搶修號誌系統，26日各車次將依照時刻表發車。（台灣高鐵提供）中央社

史哲 高鐵

延伸閱讀

連夜搶修…台灣高鐵宣布今天正常營運 各車次依時刻表發車

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

近年最嚴重…高鐵號誌訊號異常致大誤點 影響24萬人

連交通部長都「卡高鐵」…風險預防、應變能力何在

相關新聞

車禍牙齒噴飛別包衛生紙！藥師教快去超商買「這食物」…網認證救回6顆牙

騎車摔倒或發生車禍時，若不幸整顆牙齒被撞飛，第一時間的處理方式恐怕會決定牙齒能否救得回來。近日補教老師「浚廷老師」在社群分享一則實用冷知識，提醒民眾若牙齒噴飛，千萬別用衛生紙或布包起來，而是要盡快將牙齒泡進鮮奶中送醫，有很高機率能成功接回，引發大量網友與醫療專業人士留言認證。

連夜搶修…台灣高鐵宣布今天正常營運 各車次依時刻表發車

高鐵苗栗至台中路段昨發生號誌訊號異常，導致南北列車大亂，造成近年最嚴重延誤事件。高鐵公司今天清晨5時宣布，經搶修後號誌系統恢復正常，今天正常營運，各車次列車依時刻表發車。

周五前高溫悶熱…賈新興：薔蜜颱風最快明生成 6月梅雨大爆發

薔蜜颱風有生成機率，未來4周有6大天氣重點整理。至於熱到什麼時候？「接下來台灣天氣超複雜」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，從高溫悶熱天氣到薔蜜颱風生成，以及今起至周五，台東易有局部火燒風發生的機率。6月梅雨大爆發。

熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

各地天氣高溫炎熱，注意極端高溫，慎防熱傷害。中央氣象署發布高溫資訊（紅色），台東縣有焚風發生的機率，今天白天台南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

更年期骨質雪崩有多快？醫曝骨本5年流失率…增15倍死亡風險

35歲之後，骨質開始慢慢流失，而女性在停經後，骨質減少的速度會加快，每年約流失2%。醫師提醒，如果不加以控制，會漸漸演變成「骨質疏鬆症」，一旦發生骨折，對活動能力造成極大的影響。尤其是髖部骨折，常導致長期臥床與失能，且因活動受限引發併發症，術後一年內的死亡率高達20至30%。

全台飆極端高溫 專家籲白天別出門…薔蜜颱風將生成不排除威脅台灣

昨天最高溫再度由台南玉井蟬聯，來到39.6度，其次是台南南化38.8度高溫，台東達仁38.2度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今明兩天持續受到太平洋高壓外圍西南風的暖乾空氣影響，加上大陸長江下游有低氣壓發展加深向東移動，可能讓台灣附近的西南風變得更強，各地高溫普遍34至36度，部分地區37至38度或以上極端高溫發生機會，白天期間盡可能避免外出，外出做好防曬、防中暑。天氣依然穩定，各地都是晴到多雲，沒有明顯的降雨機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。