高鐵史上最大誤點原因出爐 「這設備」首度出現異常

台灣高鐵25日發生號誌訊號異常，經全日搶修，高鐵公司於深夜23：30提前至軌道旁待命，待最後一班營運列車通過後立即進場搶修，於26日清晨1：43，確認號誌系統恢復正常。根據初步調查判斷應為更換「轉轍器控制機箱」（Switch Machine Control Case，SMC）電源模組首度出現異常狀況所導致。

高鐵公司於清晨3：30再次召開緊急應變會議（EOC），由董事長史哲親自主持，除確認各項設備設施均正常運作，今日正常營運，各車次列車依時刻表發車外，也特別感謝維修同仁堅守崗位、不眠不休，完成任務。針對本次事件，台灣高鐵已保存更換後之相關設備，後續將積極與設備原廠及第三方共同釐清事件根因，以維繫台灣高鐵一直以來用心守護之高準點率與妥善率。

此外，對於25日旅客行程受到延誤，台灣高鐵公司再度表達最誠摯的歉意，並將於今日上午在全線各車站準備點心、麵包、礦泉水，分享旅客，以表達誠摯歉意。

針對外界質疑去年以來營運異常事件有升高趨勢，實為誤解，台灣高鐵公司也特別澄清，分析去年42件異常事件，其中20件為颱風、地震所造成，使不可歸責於高鐵公司事件有所增加。然進一步比較可歸責高鐵事件，與過往10年之平均值一致，其中人為因素事件僅3件。

台灣高鐵公司表示，本次故障樣態，初步判斷應為更換「轉轍器控制機箱」（Switch Machine Control Case，SMC）電源模組首度出現異常狀況所導致。這是高鐵公司自2024年起，執行為期3年的號誌系統更新計畫，預計今年底完成，惟過去2年多均利用夜間4.5小時之維修時間，順利完成371組SMC電源模組更換，占全線458組的83.5%，本次為首度發生之異常樣態，故台灣高鐵已保存更換後之各項設備，後續將與原廠及第三方共同釐清事件根因。

本次事件發生在25日清晨4：27，維修人員於苗栗路段執行更換作業後發生號誌異常，隨即啟動故障排除程序，將受影響路段縮減近半，因當日營運在即，即成立緊急應變中心（EOC），為使營運不致中斷，避免影響旅客行程，決定短暫採用單線雙向運行，同時派員全力搶修。

高鐵公司表示，期間亦嘗試透過將受影響區域淨空，進行系統重置，惟仍無法完全排除，故25日全天以每小時雙向各3班全車自由座列車，提供旅客必要之營運服務。為確保26日能夠正常營運，25日營運末班車通過後，維修人員爭分奪秒搶先進場搶修，於1：43完成各項設備更換。清晨3：30再次召開緊急應變會議，由史哲董事長親自主持，確認各項設備設施均正常運作，宣布今日正常營運，各車次列車依時刻表發車。

台灣高鐵公司表示，由於高速列車行駛必須遵循之高標準安全規範，一旦出現訊號異常，必須依照標準作業程序進行列車降速，以確保營運安全。針對本次事件台灣高鐵將積極與設備原廠及第三方共同釐清事件根因，並再次對於旅客行程受到延誤表達12萬分歉意，同時感謝維修同仁盡力完成系統搶修，以守護台灣高鐵高準點率與妥善率紀錄。