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獨立書店洪雅書房獲選「青聚點」 帶青年夜探諸羅樹蛙開創生態走讀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供
教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供

教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，招募長期深耕地方民間組織，成為青年參與公共事務基地，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。

創立於1999年的洪雅書房，長年關注在地文化、地方學及歷史建築保存，每周固定舉辦講座，至今累積逾千場活動。創辦人余國信也與文化界人士成立嘉義市洪雅文化協會，209年投入修繕老屋「玉山旅社」，推廣嘉義木文化。2023年書店搬遷至新店里，進一步擴大空間與地方連結。

洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，邀請「蛙趣自然」講師莊孟憲帶領學員，從日常生活切入認識永續發展。課程指出，從飲食中的紅藜、小米、咖啡，到藥物研發、土地利用甚至企業經營，都與生物多樣性息息相關，永續並非遙遠口號，而是與生活緊密連結。

課程也介紹「生物多樣性公約」、里山倡議與聯合國永續發展目標（SDGs）等國際行動框架，強調真正的挑戰在於如何讓民眾理解永續與日常的關係，並將理念轉化為實際行動。學員另學習基礎生態調查方法，透過手機拍照與辨識系統參與公民科學調查，累積地方環境資料。洪雅書房認為，這些看似微小的紀錄，未來都可能成為守護土地的重要依據。

晚間安排夜間生態觀察，由長期投入新店社區諸羅樹蛙復育工作的梁仁豪帶領學員實地踏查。雖然當晚蛙量不多，學員仍幸運觀察到珍貴的「諸羅樹蛙」，並共同移除外來種盤腿樹蛙。學員透過聲音辨識與環境觀察，體驗夜間生態樣貌，也有人首次近距離觀察青蛙，直呼「原來生態離生活這麼近」。

洪雅書房表示，推動環境教育往往始於一次願意停下腳步、傾聽自然聲音的契機，希望透過持續行動與交流，讓更多人重新建立與土地的連結。此次課程也意外開創從洪雅書房步行5分鐘，即可抵達的新店里人文與自然生態城市走讀路線。

教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供
教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供

教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供
教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供

教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供
教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供

教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供
教育部青年發展署推動「青聚點地方創生人才培育計畫」，嘉市知名獨立書店洪雅書房獲選全台22處「青聚點」之一，透過地方文化與環境議題培育青年行動力。洪雅書房最新課程聚焦「里山」與生物多樣性議題，與生活緊密連結。圖／洪雅書房提供

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