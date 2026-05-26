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車禍牙齒噴飛別包衛生紙！藥師教快去超商買「這食物」…網認證救回6顆牙

聯合新聞網／ 綜合報導
牙醫示意圖。圖／ingimage
牙醫示意圖。圖／ingimage

騎車摔倒或發生車禍時，若不幸整顆牙齒被撞飛，第一時間的處理方式恐怕會決定牙齒能否救得回來。近日補教老師「浚廷老師」在社群分享一則實用冷知識，提醒民眾若牙齒噴飛，千萬別用衛生紙或布包起來，而是要盡快將牙齒泡進鮮奶中送醫，有很高機率能成功接回，引發大量網友與醫療專業人士留言認證。

浚廷老師在Threads發文指出，若哪天發生車禍、牙齒飛出去，「趕快把牙齒撿起來」，千萬不要碰到牙根的地方，然後去超商買一瓶鮮奶，把牙齒丟進去並且送醫，有很大的機率可以接回去。他形容這是「必要的時候可以幫你一把的冷知識」。

貼文曝光後，不少藥師與過來人紛紛留言補充。藥師提醒，斷牙急救最重要的關鍵就是「保持濕潤」，千萬不要讓牙齒處於乾燥狀態，因此不能用衛生紙或布包裹，否則牙齒表面的細胞可能迅速壞死，大幅降低再植成功率。

同時，撿起牙齒時只能拿「牙冠」部位，避免觸碰「牙根」，因為牙根上的齒根膜細胞相當脆弱，是牙齒重新固定回骨頭的重要關鍵。若牙齒沾到泥土，可使用乾淨的水或生理食鹽水輕輕沖洗表面的髒污，但切勿大力刷洗。

藥師也指出，鮮奶因酸鹼值和血液滲透壓等成分與口水相近，較適合保存牙齒細胞活性，因此被視為相當理想的暫時保存液；若手邊沒有鮮奶，也可以使用生理食鹽水。若身處野外無法取得上述液體，則可先將牙齒含在舌下，以唾液保持濕潤，再盡速送醫。不過醫師也提醒，幼童不建議這樣做，以免誤吞。

留言區中，一名媽媽分享自身經歷，5年前女兒在后豐鐵馬道騎腳踏車時摔車，整個人飛出去，4顆牙齒當場噴飛。所幸救護車抵達前，現場剛好有一名遊客是牙醫助理，立刻提醒她「快去要一杯鮮奶存放牙齒」。

她隨即向附近住戶求助，一位熱心阿嬤二話不說立刻倒了一杯鮮奶，讓她把4顆斷牙泡進去，一路帶到台中榮總。幸運的是，當時急診醫師具備牙科訓練，火速協助將牙齒插回去並且固定好。如今女兒已經升上高二，牙齒恢復狀況良好，讓她至今仍對當時幫忙的牙醫助理、阿嬤與醫護人員感激不已。

除了這起案例，也有其他網友現身說法，「我真的有這樣救回6顆牙，到急診室醫生還稱讚我」。他透露，雖然後續仍接受根管治療與裝設全瓷冠，但至今已過7年，牙齒使用狀況依舊良好。

本站報導，有醫師指出，假如是整顆牙完全掉下來，首先要把牙齒先泡在冰牛奶或生理食鹽水中，較能維持牙周韌帶的活性，並盡量在30分鐘內就醫，動作越快越好。但要記得千萬不要用衛生紙或布來包牙齒，反而會導致組織細胞脫水死亡。

倘若只是牙齒的一部分斷裂而牙根還在，也要先將牙齒碎片撿回，並盡快就醫，醫師會根據牙根的狀況、牙髓腔是否受損來判斷，是否需要先進行根管治療，或是可以直接用樹脂材料、陶瓷貼片的方式來修補斷掉的牙齒。

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